151 minut i pełnia szczęścia. Jest finał Polki, ograła już trzy... byłe rodaczki

Magdalena Mróz była na początku lat 90. jedną z najlepszych naszych tenisistek, reprezentowała nasz kraj na igrzyskach w Barcelonie, była wielokrotną mistrzynią Polki. Wyjechała jednak do Niemiec, tam kończyła grać, tam też urodziła się jej córka Gina. Poszła w ślady mamy, gra w tenisa, choć do ścisłej czołówki wiele jej brakuje. Jedno jest pewne - dzięki świetnemu występowi na Gran Canarii za kilkanaście dni znajdzie się na najwyższym miejscu w karierze. Wróci do szóstej setki rankingu WTA.

