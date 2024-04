14 przełamań w 21 gemach. Niespodziewany awans Polki w Oeiras

Maja Chwalińska od ponad roku próbuje wrócić do drugiej setki rankingu WTA, a taka pozycja zapewniłaby jej grę w kwalifikacjach Wielkiego Szlema. Na razie idzie to ciężko, choć 22-letnia reprezentantka Polski w kilka miesięcy zrobiła wyraźny skok, o sto pozycji. Wróciła do trzeciej setki, a być może w wysoko notowanym turnieju ITF W100 w Oeiras uczyni kolejny krok. Na razie przebiła się do głównej drabinki, pokonała wyżej notowaną Rumunkę Andreeę Mitu. Po meczu, który był co najmniej dziwny.