13 przełamań, szalony super tie-break. Kosmiczny mecz Polaka w Madrycie

Z turniejem ATP 1000 w Madrycie pożegnał się już Hubert Hurkacz. Polak musiał uznać wyższość Taylora Fritza, ale nie oznacza to, że naszych reprezentantów w Madrycie już nie ma. O tytuł w deblu stara się bowiem Jan Zieliński w parze z Hugo Nysem. Polsko-monakijski duet dotarł aż do ćwierćfinału, a tam czekało na nich poważne wyzwanie w postaci walki z Granollersem i Zeballosem. Faworytami był duet hiszpańsko-argentyński. Spotkanie było niezwykle zacięte, szczególnie decydujący super tie-break obfitował w huśtawkę nastrojów, ale ostatecznie to duet hiszpańsko-argentyński wygrał go 16:14 i awansował do półfinału.