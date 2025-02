13 godzin po porażce Hurkacza dotarła wspaniała informacja. Polak z tytułem, udany rewanż

Poprzedni rok długimi fragmentami nie układał się po myśli Daniela Michalskiego. Mimo zdobycia dwóch tytułów rangi ITF M25 w Poznaniu i Santa Margherita di Pula, Polak mocno spadł w rankingu. "Był to chyba jeden z trudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy, sezon dla mnie. Tygodniami, a właściwie miesiącami, błądziłem ze swoim tenisem - nic nie szło po mojej myśli. Mimo to trafił się drobny, przypadkowy epizod, kiedy udało mi się wygrać z jeszcze niedawnym mistrzem wielkoszlemowym. Jednak tyle, ile się nauczyłem i ile zrozumiałem, szczególnie pod koniec roku, zmieniło mnie. Dało mi to ponownie ogromną motywację i wiarę w siebie na przyszły, najważniejszy sezon w mojej karierze. Dlatego życzę sobie na 2025 rok, żebym cieszył się możliwościami, jakie daje tenis" - napisał Daniel na swoim Instagramie.

