13:0 Kamila Majchrzaka, passa Polaka. Turniejowa "2" w Madrycie już za burtą

Po tym turnieju w Maroku Kamil awansował na 102. miejsce w rankingu, ale w tym tygodniu traci 25 punktów zdobytych za triumf rok temu w zawodach ITF M25 w Szarm el-Szejk. A to bardzo ważna informacja. Już na starcie tygodnia w notowaniu live spadł na 108. pozycję. A to ostatni tydzień gry przed zamknięciem zgłoszeń do głównej części zmagań Roland Garros . Aby Polak nie musiał przebijać się przez kwalifikacje, powinien awansować do pierwszej setki, najlepiej w okolice 95. pozycji. Nie wiadomo bowiem, ilu graczy ostatecznie zgłosi się z tzw. zamrożonymi rankingami.

A to da Majchrzakowi awans do finału w Madrycie. Musi pokonać czterech rywali, a właściwie już trzech. Z Boliwijczykiem Hugo Dellienem właśnie się rozprawił.

Challenger ATP 100 w Madrycie. Świetny występ Kamila Majchrzaka, wyżej notowany zawodnik pokonany

Obaj na początku grali dość nerwowo, niemniej wygrywali swoje gemy serwisowe. Aż w końcu Polak przełamał rywala, odskoczył na 5:3. I gdy już się wydawało, że cały set padnie jego łupem, dopadły go nerwy. Było to widać przy piłce na 15-40, zbiegając do siatki wyrzucił bekhend w aut. Dellien, który w kwalifikacjach Australian Open pokonał Maksa Kaśnikowskiego, odrobił straty, doprowadził wkrótce do 5:5, a później do 6:6. Potrzebny był więc tie-break.