127 minut walki, Amerykanka zaskoczona przez Polkę. Rozstrzygnięcie zapadło nocą

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Katarzyna Kawa do rozgrywek WTA Guadalajara przystąpiła po rywalizacji w Challengerze, który nie poszedł jej najlepiej. Polka poległa już w 1/8 finału z Nicole Fossą Huergo. W rozgrywkach wyższej rangi na starcie czekała na nią dużo wyżej notowana rywalka - Iva Jović. Reprezentantka USA postrzegana była w roli wyraźnej faworytki i choć wygrała, zwycięstwo z Polką łatwo jej nie przyszło. Dopiero trzeci set wyłonił zwyciężczynię meczu w 1/16 finału.

Katarzyna Kawa
Katarzyna KawaMARCIN CHOLEWINSKI/ NEWSPIX.PLNewspix.pl

Ostatnie występy Katarzyny Kawy w turniejach singlowych dalekie były od udanych. Doświadczona Polka odpadła z rywalizacji w Iasi już w 1. rundzie, a w przypadku US Open i WTA Cincinnati odbijała się już od samych kwalifikacji. Jedyne zwycięstwo na przełomie ostatnich tygodni zanotowała w Challengerze poprzedzającym turniej WTA w Guadalajarze.

Z niego również odpadłą szybko, bo już po drugim spotkaniu. Pokonała na starcie Amandine Hesse, lecz później poległa niespodziewanie z notowaną dużo niżej Włoszką - Nicole Fossą Huergo. Niestety już pięć dni później zakończyła udział w rozgrywkach WTA Guadalajara.

    Katarzyna Kawa postraszyła rywalkę. Amerykanka się tego nie spodziewała

    W 1. rundzie Polka trafiła na notowaną od siebie o 47 pozycji w rankingu wyżej Ivę Jović. Mecz rozpoczął się tuż przed północą czasu polskiego. Amerykanka była murowaną faworytką, ale ku jej zaskoczeniu Polka zdołała się jej postawić.

    W pierwszym secie jako pierwsza przełamanie osiągnęła Jović, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:1. Później jednak sama przegrała podanie, a Katarzyna Kawa doprowadziła do wyniku 4:5 i wydawało się, że set zmierza do tie-breaka. Niestety mimo prowadzenia 30:15 poległa w kolejnym gemie, a set zakończył się wynikiem 6:4.

    Druga partia niemal od samego początku toczyła się pod dyktando 32-latki, która po dwukrotnym przełamaniu Amerykanki prowadziła już nawet 5:1. Wtedy Jović rzuciła się do odrabiania strat, ale stać ją było tylko na krótki zryw. Po trwającym 42 minuty secie tablica świetlna pokazywała stan 1-1. Kawa wygrała drugą partię 6:4. 

    Polsat SportPolsat Sport

    Ponad dwie godziny walki w Guadalajarze. Polka niestety odpadła

    Obie zawodniczki wyglądały już na mocno zmęczone, w efekcie czego trzecia partia rozpoczęła się od dwóch przełamań. Potem jednak przewagę zaczęła zyskiwać Jović. Przy stanie 3:3 wydawało się, że Kawę stać mimo wszystko na sprawienie niespodzianki. Niestety kolejne trzy gemy powędrowały na konto rywalki, która wygrała 6:3. 

    Tym samym reprezentantka Polski zakończyła występ w WTA Guadalajara na 1. rundzie. Pozostaje czekać na występy Magdy Linette i Magdaleny Fręch, która do rozgrywek przystępuje w roli obrończyni tytułu.

    Guadalajara (K)
    1/16 finału
    08.09.2025
    23:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Tenisistka w różowym stroju dynamicznie odbija piłkę rakietą na korcie podczas turnieju, wyciągając się w kierunku nadlatującej piłki.
    Katarzyna KawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Tenisistka w trakcie dynamicznej wymiany na korcie uderza piłkę rakietą, skupiona publiczność w tle, dobrze oświetlona hala sportowa.
    Iva JovićMike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

