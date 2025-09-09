127 minut walki, Amerykanka zaskoczona przez Polkę. Rozstrzygnięcie zapadło nocą

Ostatnie występy Katarzyny Kawy w turniejach singlowych dalekie były od udanych. Doświadczona Polka odpadła z rywalizacji w Iasi już w 1. rundzie, a w przypadku US Open i WTA Cincinnati odbijała się już od samych kwalifikacji. Jedyne zwycięstwo na przełomie ostatnich tygodni zanotowała w Challengerze poprzedzającym turniej WTA w Guadalajarze.

Z niego również odpadłą szybko, bo już po drugim spotkaniu. Pokonała na starcie Amandine Hesse, lecz później poległa niespodziewanie z notowaną dużo niżej Włoszką - Nicole Fossą Huergo. Niestety już pięć dni później zakończyła udział w rozgrywkach WTA Guadalajara.

Katarzyna Kawa postraszyła rywalkę. Amerykanka się tego nie spodziewała

W 1. rundzie Polka trafiła na notowaną od siebie o 47 pozycji w rankingu wyżej Ivę Jović. Mecz rozpoczął się tuż przed północą czasu polskiego. Amerykanka była murowaną faworytką, ale ku jej zaskoczeniu Polka zdołała się jej postawić.

W pierwszym secie jako pierwsza przełamanie osiągnęła Jović, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:1. Później jednak sama przegrała podanie, a Katarzyna Kawa doprowadziła do wyniku 4:5 i wydawało się, że set zmierza do tie-breaka. Niestety mimo prowadzenia 30:15 poległa w kolejnym gemie, a set zakończył się wynikiem 6:4.

Druga partia niemal od samego początku toczyła się pod dyktando 32-latki, która po dwukrotnym przełamaniu Amerykanki prowadziła już nawet 5:1. Wtedy Jović rzuciła się do odrabiania strat, ale stać ją było tylko na krótki zryw. Po trwającym 42 minuty secie tablica świetlna pokazywała stan 1-1. Kawa wygrała drugą partię 6:4.

Ponad dwie godziny walki w Guadalajarze. Polka niestety odpadła

Obie zawodniczki wyglądały już na mocno zmęczone, w efekcie czego trzecia partia rozpoczęła się od dwóch przełamań. Potem jednak przewagę zaczęła zyskiwać Jović. Przy stanie 3:3 wydawało się, że Kawę stać mimo wszystko na sprawienie niespodzianki. Niestety kolejne trzy gemy powędrowały na konto rywalki, która wygrała 6:3.

Tym samym reprezentantka Polski zakończyła występ w WTA Guadalajara na 1. rundzie. Pozostaje czekać na występy Magdy Linette i Magdaleny Fręch, która do rozgrywek przystępuje w roli obrończyni tytułu.

