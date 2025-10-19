Partner merytoryczny: Eleven Sports

127 minut emocji Polki w największym finale w karierze. Będzie skok w rankingu WTA

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Dwa tygodnie temu Linda Klimovicova dotarła do swojego pierwszego w karierze półfinału turnieju rangi WTA 125 - w Samsunie stoczyła zacięty trzysetowy pojedynek z Kają Juvan. A teraz doszła o szczebel dalej - do finału turnieju ITF W100 w Les Franqueses del Vallès. I tu dostała okazję do rewanżu za finał kwalifikacji US Open z końca sierpnia, znów zmierzyła się z Darją Semenistają. Ich dwusetowy bój trwał ponad dwie godziny. Polka zaliczy rekordową pozycję w rankingu WTA. Wiemy już, jaką granicę zdoła w nim pokonać.

Tak cieszyła się Darja Semenistaja (w czerwonym kółku) po finałowym zwycięstwie z Lindą Klimovicovą
Tak cieszyła się Darja Semenistaja (w czerwonym kółku) po finałowym zwycięstwie z Lindą KlimovicovąFoto Olimpik/Nur Photo via AFP & screen za ITFAFP

Półfinał WTA 125 w Samunsie był największym dotąd osiągnięciem Lindy Klimovicovej w profesjonalnym tenisie. Pochodząca z Ołomuńca reprezentantka Polski, od roku reprezentująca nasz kraj, w przeszłości grała w półfinale juniorskiego Wimbledonu, ale to jednak zupełnie inna rywalizacja. Teraz mierzy się już z zawodniczkami z TOP 100 światowego rankingu - taką w najbliższym tygodniu będzie Darja Semenistaja.

Klimovicova ma zaś potencjał na to, by w tym gronie też się wkrótce znaleźć. Być może nawet szybciej niż Katarzyna Kawa czy Maja Chwalińska, jej koleżanki klubowe z BKT Advantage Bielsko-Biała.

Dziś w Les Franqueses del Vallès w Katalonii 21-letnia zawodniczka walczyła w swoim największym dotąd finale w profesjonalnym tenisie. O tytuł rangi W100 i 100 punktów do światowego rankingu. Przeciwko Semenistaji, z którą pod koniec sierpnia stoczyła zacięty bój w finale kwalifikacji US Open. Wtedy przegrała 3:6, 6:7 (0). Teraz mecz był bardziej zacięty.

Linda Klimovicova w finale turnieju ITF w Les Franqueses del Vallès. Dwa lata temu triumfowala tu Magdalena Fręch

Tenisowym kibicom, którzy śledzą rezultaty Katarzyny Kawy czy Mai Chwalińskiej, Darja Semenistaja nie jest pewnie osobą obcą. To stała rywalka Polek, ostatnio stoczyła dwa spotkania z Chwalińską, przegrała z nią m.in. w finale WTA 125 w Montreux. Dwa miesiące temu w Nowym Jorku Łotyszka wywalczyła historyczny awans do głównych zmagań Wielkiego Szlema, pokonała właśnie w finale kwalifikacji Klimovicovą.

    A później nie zwalniała tempa, z jednego turnieju przenosiła się na drugi. Oprócz tamtego finału w Szwajcarii, grała też o tytuł w ITF W100 w Lizbonie, doszła do półfinału challengera w San Sebastian. Już przed dzisiejszym starciem o tytuł w Katalonii mogła być pewna historycznego awansu do najlepszej setki rankingu. A zwycięstwo zapewniało co najmniej 92. miejsce w rankingu WTA i przybliżało do głównej drabinki Australian Open.

    Pierwszego seta Łotyszka wygrała 7:5, Polka miała czego żałować. To ona jako pierwsza wywalczyła breaka (na 3:1), ale szybko spotkała się z ripostą. I to ona miała trzy break pointy z rzędu, gdy mogła odskoczyć na 5:3. A później piłkę setową na 6:4, przy podaniu Łotyszki.

    Tenisistka w czerwonej sukience wykonuje uderzenie piłki rakietą na korcie, skupienie w ruchu podkreślone przez sportowy strój i dynamiczną postawę, w tle fragment niebieskiego kortu.
    Linda KlimovicovaFoto OlimpikAFP

    Ta zaś cierpliwie przechodziło do ofensywy, nie czekała na reakcje Klimovicovej. I to Semenistaja cieszyła się z wygrania pierwszej partii.

    W drugiej zaś to Łotyszka jako pierwsza wywalczyła breaka, by w końcówce seta znów znaleźć się w trudnej sytuacji. Klimovicova, po przełamaniu, prowadziła już 5:3, za moment serwowała po seta. I z dziewięciu kolejnych akcji wygrała jedną, szansa przepadła.

      Ostatecznie decydował tie-break, w nim Linda miała już małe przełamanie i wynik 2-0. A później rywalka była po prostu bardziej precyzyjna. Semenistaja wygrała 7:5, 7:6 (4) - to ona zgarnął główną nagrodę. I od razu po autowym zagraniu Polki wyrzuciła ręce w górę - w geście radości.

      Klimovicova też ma się z czego cieszyć - w jutrzejszej aktualizacji rankingu WTA będzie na 148. pozycji na świecie. Swojej najwyższej w karierze, awansowała aż o 20 miejsc. W przyszłym tygodniu będzie mogła ją poprawić - w turnieju WTA 125 w Rovereto.

      Tenisistka w różowej sukience i białej czapce przygotowuje się do odbioru piłki na kortach podczas turnieju US Open, trzymając rakietę oburącz i stojąc w szerokim rozkroku.
      Linda KlimovicovaFoto OlimpikAFP
