Tym większe było zaskoczenie w czwartek, gdy Collins musiała uznać wyższość Olgi Danilović. Niby w Madrycie też toczyły zacięty bój, trwający blisko trzy godziny, a Amerykanka wygrała 10:8 tie-breaka w trzecim secie, ale mimo wszystko. W czwartek faworytka prowadziła 7:6, 5:3 i 30:15 , potrzebowała dwóch punktów do awansu. I przegrała to spotkania, czym wprawiła w osłupienie fachowców.

27 minut i triumf Donny Vekić. 6:0, tu nie było miejsca na kolejną sensację. A później zaskakujący zwrot

Losy awansu rozstrzygnęły się więc w trzecim secie, w którym scenariusz był w pewnym sensie zbliżony do tego z meczu Igi Świątek z Naomi Osaką. Chorwacka faworytka szybko przełamała rywalkę, przy stanie 3:1 miała kolejne trzy break-pointy. A Danilović się broniła, często zamęczała rywalkę topspinami, po czym przechodziła do ataku. Wyrównała, a później obroniła sześć break pointów, by przełamać wreszcie Vekić i serwować po awans. Najpierw raz, przy stanie 5:4, a później drugi - 6:5. Chorwatka jednak odpowiedziała tym samym, doszło do tie-breaka, granego do 10 punktów.