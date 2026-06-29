12 tysięcy kibiców na Enea Poznań Open
Kolejna edycja i kolejny raz fantastyczna frekwencja na trybunach. Tegoroczny tenisowy Challenger ATP - Enea Poznań Open odwiedziło w Parku Tenisowym Olimpia 12 tysięcy kibiców. "To znakomity wynik, z którego jesteśmy dumni, bo warunki pogodowe nie były łatwe w tym roku" - przyznaje Marta Jankowska, dyrektorka sportowa Enea Poznań Open.
31. edycja międzynarodowego turnieju Enea Poznań Open odbyła się w dniach 14-20 czerwca. Zwycięzcą został Brazylijczyk Gustawo Heide, który w finale pokonał 6:2, 6:2 Argentyńczyka Facundo Diaza Acostę. Drugi rok z rzędu na finałowe spotkanie wyprzedano wszystkie bilety. Drugi rok z rzędu na finałowe spotkanie wyprzedano wszystkie bilety.
"Bardzo cieszymy się z tak dobrej frekwencji. Kolejny Sold Out na finał, ale już od pierwszych dni turnieju kibice dopingowali naszych tenisistów. Aż 12 tysięcy kibiców w ciągu turniejowego tygodnia to naprawdę znakomity wynik. Zwłaszcza że warunki pogodowe nie były łatwe. W pierwszych dniach padał deszcz i było zimno, a mecze trzeba było przekładać, co nie sprzyjało kibicowaniu. Z kolei piątek i sobota były upalne, a mimo tego trybuny zapełniły się w stu procentach. Dziękujemy kibicom, że kolejny rok tak licznie odwiedzali korty Parku Tenisowego Olimpia" - mówi Marta Jankowska, Dyrektorka Sportowa Enea Poznań Open.
Dużym zainteresowaniem cieszył się także finał gry deblowej, w którym Szymon Walków i Sergio Martos Gornes pokonali polski duet Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski. Także wydarzenia towarzyszące cieszyły się popularnością. "W akcji z "Klasą na korty" wzięło udział ponad 800 dzieci, duże zainteresowanie wzbudziła też Strefa Równowagi Mentalnej z udziałem m.in. Otylii Jędrzejczak, Natalii Partyki i Anny Kiełbasińskiej oraz nasza turniejowa atrakcja - wzlot balonem Enei. Jeżeli dodamy do tego niemal pełną Aulę UAM podczas koncertu Tianyao Lyu i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Macieja Tomasiewicza, to mamy naprawdę piękną wizytówkę tegorocznej edycji turnieju" - podsumowuje Ewelina Sterczewska, Dyrektorka Zarządzająca Parku Tenisowego Olimpia, która podkreśla, że ten sukces pracował cały zespół. A było w im łącznie blisko 300 osób.
Zwycięzca Enea Poznań Open 2026, Brazylijczyk Gustavo Heide w momencie zgłoszenia do turnieju zajmował w światowym rankingu ATP 186. miejsce. Dzisiaj jest w zestawieniu 138., co jest jego najwyższą lokatą w karierze. Argentyńczyk Acosta też odnotował duży awans, ze 151. na 120. miejsce. Warto dodać, że uczestników Enea Poznań Open, którego głównymi sponsorami są Enea i Miasto Poznań zobaczymy w rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Wimbledonie. Na trawiastych kortach w Londynie w singlowym turnieju głównym zagrają Jan Choinski oraz Dalibor Svrcina. Jest wielu uczestników poprzednich edycji poznańskiego turnieju, m.in.: Casper Ruud, Jiri Lehecka, Mariano Navone, czy triumfator z Poznania z roku 2018 Hubert Hurkacz.
W deblu na kortach Wimbledonu zobaczymy na pewno Filipa Pieczonkę oraz kilku zwycięzców poznańskiego Challengera. To m.in. Orlando Luz (2024), Petr Nouza (2023), czy Andrea Vavasssori (2019).