12 tysięcy kibiców na Enea Poznań Open

31. edycja międzynarodowego turnieju Enea Poznań Open odbyła się w dniach 14-20 czerwca. Zwycięzcą został Brazylijczyk Gustawo Heide, który w finale pokonał 6:2, 6:2 Argentyńczyka Facundo Diaza Acostę. Drugi rok z rzędu na finałowe spotkanie wyprzedano wszystkie bilety. Drugi rok z rzędu na finałowe spotkanie wyprzedano wszystkie bilety.

"Bardzo cieszymy się z tak dobrej frekwencji. Kolejny Sold Out na finał, ale już od pierwszych dni turnieju kibice dopingowali naszych tenisistów. Aż 12 tysięcy kibiców w ciągu turniejowego tygodnia to naprawdę znakomity wynik. Zwłaszcza że warunki pogodowe nie były łatwe. W pierwszych dniach padał deszcz i było zimno, a mecze trzeba było przekładać, co nie sprzyjało kibicowaniu. Z kolei piątek i sobota były upalne, a mimo tego trybuny zapełniły się w stu procentach. Dziękujemy kibicom, że kolejny rok tak licznie odwiedzali korty Parku Tenisowego Olimpia" - mówi Marta Jankowska, Dyrektorka Sportowa Enea Poznań Open.

Dużym zainteresowaniem cieszył się także finał gry deblowej, w którym Szymon Walków i Sergio Martos Gornes pokonali polski duet Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski. Także wydarzenia towarzyszące cieszyły się popularnością. "W akcji z "Klasą na korty" wzięło udział ponad 800 dzieci, duże zainteresowanie wzbudziła też Strefa Równowagi Mentalnej z udziałem m.in. Otylii Jędrzejczak, Natalii Partyki i Anny Kiełbasińskiej oraz nasza turniejowa atrakcja - wzlot balonem Enei. Jeżeli dodamy do tego niemal pełną Aulę UAM podczas koncertu Tianyao Lyu i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Macieja Tomasiewicza, to mamy naprawdę piękną wizytówkę tegorocznej edycji turnieju" - podsumowuje Ewelina Sterczewska, Dyrektorka Zarządzająca Parku Tenisowego Olimpia, która podkreśla, że ten sukces pracował cały zespół. A było w im łącznie blisko 300 osób.

Zwycięzca Enea Poznań Open 2026, Brazylijczyk Gustavo Heide w momencie zgłoszenia do turnieju zajmował w światowym rankingu ATP 186. miejsce. Dzisiaj jest w zestawieniu 138., co jest jego najwyższą lokatą w karierze. Argentyńczyk Acosta też odnotował duży awans, ze 151. na 120. miejsce. Warto dodać, że uczestników Enea Poznań Open, którego głównymi sponsorami są Enea i Miasto Poznań zobaczymy w rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Wimbledonie. Na trawiastych kortach w Londynie w singlowym turnieju głównym zagrają Jan Choinski oraz Dalibor Svrcina. Jest wielu uczestników poprzednich edycji poznańskiego turnieju, m.in.: Casper Ruud, Jiri Lehecka, Mariano Navone, czy triumfator z Poznania z roku 2018 Hubert Hurkacz.

W deblu na kortach Wimbledonu zobaczymy na pewno Filipa Pieczonkę oraz kilku zwycięzców poznańskiego Challengera. To m.in. Orlando Luz (2024), Petr Nouza (2023), czy Andrea Vavasssori (2019).

Enea Poznań Open Pawel Rychter / Enea Poznan Open materiał zewnętrzny





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