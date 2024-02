12 obronionych szans na przełamanie i triumf Magdy Linette. Teraz finalistka Australian Open

Udanie rozpoczął się polski poniedziałek dla naszych tenisistek w Dosze. Magda Linette pokonała Nao Hibino 6:1, 6:4 i awansowała do drugiej rundy WTA 1000. Pojedynek okazał się jednak znacznie bardziej wyrównany niż wskazuje na to wynik. Nasza tenisistka musiała bronić sporo break pointów. W starciu o 1/8 finału rywalką polskiej zawodniczki będzie finalistka tegorocznego Australian Open - Qinwen Zheng. Spotkanie odbędzie się we wtorek.