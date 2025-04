110 minut emocji w meczu Linette z mistrzynią WTA 1000. Triumf niżej notowanej tenisistki

W ostatnich tygodniach Magda Linette (33. miejsce w rankingu) prezentowała wysoką dyspozycję. Najlepszym tego potwierdzeniem był jej występ podczas turnieju WTA 1000 w Miami. Polka pokonała m.in. Coco Gauff i zameldowała się w ćwierćfinale imprezy. Dopiero tam musiała uznać wyższość powracającej do formy Jasmine Paolini. Pierwotnie poznanianka była anonsowana jeszcze do gry w Charleston, ale za poradą Agnieszki Radwańskiej, która zaleciła odpoczynek i regenerację, wycofała się z amerykańskich rozgrywek na kortach ziemnych.

Na szczęście nasza reprezentantka zdołała już wyzdrowieć i pojawiła się na turnieju w Madrycie. Z racji rozstawienia z "29", mogła liczyć na wolny los w pierwszej rundzie. Dzięki temu rozpoczęła swój występ od drugiej fazy. Tam trafiła na Marię Sakkari, jeszcze do niedawna tenisistkę z czołowej "10" rankingu (aktualnie 82. pozycja w kobiecym zestawieniu). Greczynka triumfowała w przeszłości w zmaganiach WTA 1000 w Guadalajarze , docierała też do finałów tej rangi. Walczyła m.in. dwukrotnie o tytuł w Indian Wells z Igą Świątek. W ostatnim czasie głośno było o ponownym nawiązaniu współpracy przez Sakkari z trenerem - Tomem Hillem. Mimo że obecny sezon jest pasmem rozczarowań dla Marii, zapowiadał się wymagający pojedynek dla 33-latki.

WTA Madryt: Zacięty pojedynek Magda Linette - Maria Sakkari o awans do trzeciej rundy

W dalszej fazie seta obie pilnie strzegły swoich podań. Maria mogła wywierać presję na Magdzie ze względu na to, że serwowała jako pierwsza, ale poznanianka dzielnie utrzymywała się w grze, przez co ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka okazała się równie wyrównana, co cała partia. Dopiero przy stanie 4-4 którejś z tenisistek udało się uciec na dwa "oczka" przewagi. Niestety, stało się to udziałem Sakkari. Poznanianka zdołała przetrwać pierwszego setbola, ale drugiego Greczynka miała już przy własnym podaniu. Rywalka naszej reprezentantki rozegrała akcję na swoich warunkach i mogła się cieszyć z triumfu 7:6(5) w premierowej odsłonie pojedynku.