109 minut walki Fręch z niemieckim talentem w Pekinie. Triumf niżej notowanej

Jesienią zeszłego roku Magdalena Fręch zacierała ręce, triumfowała w WTA 500 w Guadalajarze, dotarła do czwartej rundy WTA 1000 w Pekinie i ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhanie. Wywalczyła w tych turniejach ponad 800 punktów, to one sprawiły, że przez kilka miesięcy miała rozstawienie w Wielkich Szlemach i turniejach WTA 1000, ale też i pewny wstęp do innych zawodów.

A teraz te punkty powoli się kasują, trzeba ich bronić. Pierwsza próba w Meksyku nieszczególnie się powiodła, ćwierćfinał, niespodziewanie przegrany z Nikolą Bartunkovą, to jednak mało.

A to tam łodzianka mogła sobie wyklarować sytuację, zwłaszcza że w najlepszej ósemce była jedyną tak wysoko notowaną tenisistką. Teraz przyszedł czas na dwie kluczowe próby w Chinach, choć i tak już wiadomo, że Fręch zgłosiła się jeszcze do kolejnego turnieju w Kantonie.

WTA 1000 w Pekinie. Magdalena Fręch kontra Ella Seidel w pierwszej rundzie. Na lepszą czekała już Marta Kostiuk

Pierwszą rywalkę Polki w stolicy Chin została Ella Seidel - 20-letnia Niemka, która ma akurat najlepszy okres w niedługiej karierze. Dobrze radziła sobie w Cincinnati, pokazała niezłą dyspozycję w Seulu, eliminowała znacznie wyżej notowane zawodniczki. A z Fręch wygrała 20 miesięcy temu w Linzu - Magdalena wróciła na moment do Europy po swoim najlepszym Australian Open i została zdemolowana w Austrii przez nastolatkę z Niemiec.

Teraz zaś Seidel pierwszy raz znalazła się w najlepszej setce rankingu WTA.

Magdalena Fręch DIMITAR DILKOFF/AFP/East News East News

Polka stosunkowo dobrze weszła w to spotkanie, miała swój sposób na rywalkę, zaskakiwała ją bekhendami wzdłuż linii. Tyle że widać też było fizyczną wyższość Seidel, zwłaszcza jak dostawała stosunkowo wolne piłki na swój forhend.

Dość długo nie było w tym meczu nawet szans na przełamanie, choć Polka momentami spisywała się za pasywnie.

- Z każdą wymianą do przodu, nogi do przodu - podpowiadał z boku Andrzej Kobierski, trener łodzianki. I te jego słowa, wyłapane przez mikrofon, były niezwykle ważne w ósmym gemie. Fręch stała bowiem dość daleko, nie grała agresywnie. A Seidel dwoma dropszotami wywalczyła sobie pierwszą okazję do przełamania. I wkrótce zaatakowała drugi serwis Polki, ale nieskutecznie.

Fręch wyszła z tych opresji cało, bez szkód, pomógł też as. Wyrównała na 4:4.

Niemka swojej szansy nie wykorzystała, za chwilę znalazła się w jeszcze gorszym położeniu. Nareszcie Polka korzystała z jej słabszych serwisów, odważnie grała returnem, po czym zbiegała do siatki. I kończyła te akcje.

Po błędzie Niemki sama uzyskała dwa break pointy, teraz ona mogła mieć już autostradę do wygrania seta. Seidel najpierw odpowiedziała wygrywającym serwisem, później świetną akcją na forhend łodzianki. I ona też zdołała jednak ostatecznie wygrać swojego gema.

Obie zawodniczki weszły w taki etap seta, że każdemu kolejnemu gemowi towarzyszyły wielka presja. Polka była już naprawdę blisko sukcesu w jedenastym gemie, a później sama musiała ratować choćby tie-break. I go nie wyratowała, choć po obronie dwóch setboli sama miała szansę na 6:6. Została przełamana, przegrała 5:7.

Jeśli w tym momencie bardziej doświadczona i wyżej notowana z tenisistek mogła mieć czarne myśli, to co dopiero mogła powiedzieć po dwóch gemach drugiego seta?

W pierwszym łodzianka miała cztery okazje na objęcia prowadzenia, choć to Seidel serwowała. Fręch zaczęła bardziej ryzykować, do tego też zachęcał ją trener Kobierski. I tak jak najpierw trafiała, tak w decydujących chwilach się myliła. Nie przełamała jednak rywalki, za chwilę sama tego doświadczyła.

Seidel trochę sama wkrótce pomogła, m.in. błędami serwisowymi, Magdalena złapała kontakt na 1:2. I nie poszła za ciosem, przegrała kolejnego gema.

Polka sprawiała wrażenie coraz bardziej zrezygnowanej, mecz miał się ku końcowy, bo Niemka pilnowała swoich serwisów.

I tak dotrwała do stanu 5:3 dla siebie, serwowała po awans do drugiej rundy i możliwość gry z Martą Kostiuk. Przy stanie 30-30 Fręch skutecznie zaatakowała drugi serwis 20-latki, za moment Seidel sama trafiła w siatkę.

Znów wróciła więc nadzieja, teraz Polka serwowała po wyrównanie w meczu. Tyle że ta pogoń za Niemką nie zakończyła się sukcesem. Pierwsza piłka meczowa dała już awans Seidel, wygrała 7:5, 6:4.

A to oznacza, że Polka w najbliższym notowaniu znajdzie się poza TOP 50 rankingu WTA. Po raz pierwszy od końca lipca zeszłego roku.

Magdalena Fręch vs. Beatriz Haddad Maia. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Magdalena Fręch DIMITAR DILKOFF AFP

Ella Seidel MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP