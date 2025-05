WTA Rzym: Dwa sety w meczu Magda Linette - Coco Gauff o czwartą rundę turnieju

Mistrzyni US Open 2023 nie poszła jednak za ciosem. Po chwili zanotowała pierwszy słabszy moment przy własnym podaniu, a Magda doskonale to wykorzystała . Drugiego break pointa zamieniła w powrotne przełamanie. Polka zapomniała już o nieudanej akcji w końcówce czwartego rozdania, solidnie pracowała w defensywie. Potrafiła też skutecznie przejmować inicjatywę. Na koniec szóstego gema tym razem do końca przypilnowała akcji przy siatce i wyrównała stan rywalizacji w premierowej odsłonie.

33-latka mogła liczyć na żywiołowy doping ze strony polskich fanów, którzy licznie zebrali się na trybunach Grand Stand Arena. Siódme rozdanie przyniosło nam rywalizacje na przewagi. Gauff miała trochę kłopotów z serwisiem, ale ostatecznie nie musiała bronić ani jednego break pointa. W następnych minutach obie tenisistki pilnowały swojego serwisu, zaczęło pachnieć tie-breakiem. Ostatecznie jednak do niego nie doszło. W dwunastym gemie nastał słabszy moment poznanianki. Chociaż wygrała pierwszy punkt, to potem nie zdobyła już ani jednego. W ten sposób premierowa odsłona zakończyła się zwycięstwem 7:5 na korzyść Coco. Po ostatniej piłce partii Amerykanka poprosiła o pomoc medyczną . 21-latka obtarła sobie nogę podczas ofiarnej pracy w defensywie przy jednej z akcji w trakcie pierwszej części pojedynku.

Początek drugiego seta wyglądał bardzo podobnie do tego, co obserwowaliśmy pierwszym. Na break pointy trzeba było zaczekać do czwartego gema. Wówczas Gauff zamieniła już pierwszą z dwóch okazji na prowadzenie 3:1. Po chwili miała świetną szansę, by potwierdzić swoją przewagę własnym podaniem, ale wypuściła z rąk wynik 40-15. Pogubiła się w końcówce i w efekcie Linette odrobiła stratę breaka. Poznanianka nie nacieszyła się jednak tym faktem zbyt długo. W trakcie szóstego rozdania pozwoliła Amerykance na wypracowanie sobie trzech okazji z rzędu na 4:2. Dwie udało się obronić, ale po trzeciej Gauff znów uzyskała dwa "oczka" przewagi.