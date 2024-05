10-8 w tie-breaku i koniec. Rozstawiona za burtą w Rzymie, prawie 100 miejsc różnicy

Boulter odpadła z turnieju WTA 1000 w Rzymie. Słowaczka z kolejnym cennym zwycięstwem

I rzeczywiście - już początek meczu pokazał, że Sramkova ma spore szanse na odniesienie sukcesu. Szybko zrobiło się 4:1 dla Słowaczki, z podwójnym przełamaniem. Po chwili Brytyjka zerwała się do walki. Odrobiła stratę jednego breaka, było już tylko 4:3. Do końca walczyła o wyrównanie. W dziesiątym gemie na przemian pojawiały piłki setowe i break pointy na 5:5 . Ostatecznie Rebecca wykorzystała drugiego setbola i zamknęła partię rezultatem 6:4.

Zacięta końcówka pierwszego seta znalazła swoje odzwierciedlenie w drugim, chociaż początek znów należał do Sramkovej. Od stanu 3:1 dla reprezentantki naszych południowych sąsiadów to Katie wygrała jednak cztery gemy z rzędu i wyszła na prowadzenie 5:3. Problem w tym, że nie zdołała utrzymać przewagi, przez co o losach partii rozstrzygnął tie-break.