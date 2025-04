10-12 w tie-breaku, ale co się stało później. Polak lepszy od triumfatora ATP 1000

Dziś ten znakomity Hiszpan, choć już 33-letni, stanął na drodze Kamila Majchrzaka po zrealizowanie kolejnego celu po powrocie do sportu. A takim jest bezpośrednia kwalifikacja do Roland Garros. Awans do finału challengera ATP 100 w Madrycie zapewni bowiem Polakowi 94. miejsce w poniedziałkowym rankingu. Wtedy też zamknie się lista zgłoszeń do drugiego turnieju wielkoszlemowego w 2025 roku i właściwie nie ma możliwości, by ta pozycja nie dała awansu.