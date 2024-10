Jednostronny mecz Magdy Linette w Pekinie. Andriejewa lepsza od Polki

32-latka rozpoczęła mecz fatalnie, bo od przegranego serwisu. Niestety również jej drugie podanie padło łupem rywalki i wynik bardzo szybko zrobił się niezwykle niekorzystny. Przy stanie 0:4 nic nie wskazywało na to, żeby nagle miało dojść do zwrotu akcji. I takowego nie było. Linette przegrała po 34 minutach 1:6 i do drugiej partii przystępowała w dość podłym nastroju.