1:6 Andriejewej, koniec po 114 min. Tuż przed ew. meczem ze Świątek w Stuttgarcie

W tym tygodniu rozgrywano wśród pań nie tylko mecze reprezentacyjne w BJK Cup, ale także m.in. turniej rangi WTA 500. Najwyżej rozstawioną zawodniczką zmagań w Linzu okazała się Mirra Andriejewa. Impreza odbywała się na mączce, w halowych warunkach. Rosjanka dotarła do finału nie bez problemów. Straciła po drodze seta w pojedynku z Soraną Cirsteą. Potem wyeliminowała jeszcze jedną Rumunkę - Elenę-Gabrielę Ruse - i w taki oto sposób 18-latka zameldowała się w decydującym starciu.

Tam czekała ją rywalizacja ze swoją rodaczką, chociaż obecnie reprezentującą Austrię - Anastazją Potapową. Wsparcie lokalnej publiczności niosło w tym tygodniu 97. rakietę świata. 25-latka znów potwierdziła, że dobrze się czuje na kortach ziemnych pod zadaszeniem. Już sam awans do finału pozwolił jej na awans o ponad 40 miejsc w notowaniu "na żywo". Podczas potyczki z Andriejewą walczyła o powrót do TOP 50 kobiecego zestawienia.

WTA Linz: Mirra Andriejewa kontra Anastazja Potapowa w finale

Mecz rozpoczął się od serwisu Andriejewej. 18-latka już na "dzień dobry" została przełamana przez rywalkę. Po zmianie stron turniejowa "1" próbowała natychmiast zniwelować stratę, ale Potapowa utrzymała podanie, bez potrzeby bronienia break pointów. Mirra otrzymała swoją okazję na returnie podczas czwartego gema. Posiadała piłkę na 2:2, ale nie zdołała jej wykorzystać. Jak się później okazało - był to kluczowy moment dla losów premierowej odsłony. Do końca seta "oczka" wędrowały na konto Anastazji. Finalny wynik partii brzmiał 6:1 na korzyść reprezentantki Austrii.

Drugą część pojedynku otwierała Potapowa. Na początku panie utrzymały swoje podania. Od trzeciego gema nastał festiwal breaków. Przerwała go dopiero Andriejewa, podczas szóstego rozdania. Wówczas Mirra wyszła na prowadzenie 4:2. Warto dodać, że Anastazja posiadała dwie szanse na 3:2, jednak żadnej z nich nie wykorzystała. To jedno przełamanie zdecydowało o losach partii. Rezultatem 6:4 turniejowa "1" doprowadziła do trzeciej fazy spotkania.

Andriejewa mogła zgarnąć breaka już na starcie decydującej rozgrywki. Wtedy Potapowa zdołała jeszcze utrzymać własne podanie. Do pierwszego przełamania doszło w piątym gemie. Znów nastał festiwal z korzyścią dla returnujących, który został zakończony dopiero w trakcie ósmego rozdania. To potwierdzenie breaka przez Mirrę okazało się kluczowe. Dziewiąty gem był ostatnim w całym pojedynku. 18-latka zamieniła drugiego meczbola w zwycięstwo po 114 minutach walki - 1:6, 6:4, 6:3. W ten sposób Andriejewa zdobyła drugi tytuł rangi WTA 500 w tym sezonie, po styczniowych rozgrywkach w Adelajdzie. Ciekawe czy Rosjanka zdecyduje się na start w Stuttgarcie. W pierwszej rundzie trafiła tam na Jelenę Ostapenko.

Mirra Andriejewa Dubreuil Corinne/ABACA East News

Anastazja Potapowa MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

