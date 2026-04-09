Sorana Cirstea rozgrywa właśnie ostatni sezon w karierze, bowiem w grudniu poinformowała, że właśnie w 2026 roku odejdzie na "sportową emeryturę".

"Zdecydowałam, że 2026 będzie moim ostatnim rokiem w tourze. (…) Wciąż mam wiele rzeczy, które chcę poprawić, mam cele i ambicje, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się zrealizować niektóre z nich i zakończyć tę wspaniałą karierę na wysokim poziomie i na moich warunkach" - zapowiadała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zobacz również: Dariusz Ostafiński

Rumuńska tenisistka zapowiedziała chęć gry na wysokim poziomie i póki co unika większych wpadek, na początku lutego wygrała nawet turniej WTA 250 w Klużu-Napoce. W trwającym sezonie pokonała też kilka wyżej notowanych rywalek, w tym Lindę Noskovą czy Dianę Sznajder, ostatnio w Miami dotarła do czwartej rundy, gdzie musiała uznać wyższość późniejszej finalistki, Coco Gauff, ale i tak "urwała" Amerykance seta.

36-latka rzadko jest też deklasowana przez rywalki. Ostatni raz, gdy przegrała mecz zaliczając tzw. rowerek (0:6, 0:6) lub bagietki w obu setach (1:6, 1:6) miał miejsce pod koniec kwietnia 2024 roku w Madrycie, wówczas to Iga Świątek zdeklasowała ją w stosunku 6:1, 6:1. Później, nawet jeśli Cirstea przegrywała, to nie dopuszczała do powtórki tak wstydliwego wyniku, za każdym razem kończyła mecz z co najmniej trzema gemami na koncie.

WTA Linz. Sorana Cirstea zakończyła mecz po 21 minutach

Cirstea po turnieju w Miami poleciała do Austrii, gdzie trwa turniej WTA 500 w Linzu rozgrywany na mączce. Notowana obecnie na 29. miejscu w światowym zestawieniu tenisistka w pierwszej rundzie pokonała w dwóch setach Sinję Kraus (6:3, 6:3), a w boju o ćwierćfinał zmierzyła się z Dalmą Galfi (103. w rankingu), która wcześniej wyeliminowała Alycię Parks.

Mecz rozstawionej z "5" Rumunki rozpoczął się w środowy wieczór po godz. 20, Cirstea otworzyła go pewnie wygranym gemem serwisowym. A po chwili zaczęła wywierać presję na rywalce, wypracowała break pointy i czwartego z nich wykorzystała. Gra toczyła się bardzo szybko, Rumunka przy kolejnym swoim serwisie nie straciła nawet punktu. A po 21 minutach gry było już 5:0, kibice śledzący spotkanie byli świadkami deklasacji.

Węgierka tego dnia wyraźnie nie była sobą, już po trzecim gemie wezwała na kort pomoc medyczną, sygnalizując uraz. Do gry wróciła, ale przy stanie 0:5 doszła do wniosku, że nie jest w stanie kontynuować meczu i postanowiła skreczować. Cirstea potrzebowała więc zaledwie 21 minut, by przypieczętować awans do ćwierćfinału. A w tym zagra z rozstawioną z "1" Mirrą Andriejewą.

Corentin Moutet - Casper Ruud. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport