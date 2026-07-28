Elisabetta Cocciaretto bardzo obiecująco rozpoczęła trwający sezon, bo na początku roku wygrała turniej w Hobart. Później wprawdzie już na etapie pierwszej rundy odpadła z Australian Open, ale już w Dosze wróciła na odpowiednie tory, dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 1000, pokonując po drodze m.in. Coco Gauff. To był ostatni tak udany występ Włoszki.

Od tej pory 25-latka tylko raz była w stanie wygrać dwa spotkania z rzędu w drabince głównej, miało to miejsce w maju w Rzymie. Tam najpierw poradziła sobie z Sinją Kraus, później pewnie ograła Emmę Navarro. W trzeciej rundzie trafiła na Igę Świątek, która oddała jej zaledwie jednego gema (6:1, 6:0).

Po tej bolesnej porażce Cocciaretto jeszcze kilkukrotnie schodziła z kortu pokonana, ale już nie dopuściła do powtórki wyniku, za każdym razem ugrywała co najmniej sześć gemów. Teraz z kolei stanęła przed szansą by odnotować dobry wynik w Waszyngtonie.

WTA Waszyngton. Ponad trzy godziny walki w meczu Cocciaretto - Tauson

Notowana na 71. pozycji w rankingu WTA zawodniczka w pierwszej rundzie trafiła na 30. w światowym zestawieniu Clarę Tauson. Dunka zaczynała sezon jako 14. rakieta świata, później odnotowała dobry wynik w Dubaju, gdzie dotarła do ćwierćfinału "tysięcznika", następnie zaliczyła regres formy.

W Miami, Rzymie, Strasburgu, Paryżu, s'Hertogenbosch i Berlinie Tauson odpadała na etapie pierwszej rundy. Ostatnio jednak błysnęła w Atenach, zagrała w półfinale turnieju WTA 250 na nawierzchni twardej. W Waszyngtonie z kolei bardzo obiecująco rozpoczęła mecz z Cocciaretto.

Dunka na "dzień dobry" przełamała rywalkę, następnie obroniła podanie. Sama wystrzegała się błędów przy gemach serwisowych, wygranego 6:4 seta zakończyła bezbłędnym gemem. W drugiej partii również zaczęła od prowadzenia 2:0, tym razem jednak Cocciaretto ruszyła w udany pościg. Przy stanie 6:5 Włoszka miała nawet piłki setowe, ale ich nie wykorzystała, zwycięstwo przypieczętowała dopiero w tie-breaku, w którym nie dała większych szans rywalce.

Emocji nie brakowało także w trzeciej odsłonie rywalizacji, Włoszka prowadziła już 3:1, ale Tauson finalnie doprowadziła do wyrównania (4:4). Nie wykorzystała jednak okazji i nie poszła za ciosem, przy wyniku 5:5 musiała z kolei bronić break pointów. Ponownie byliśmy świadkami tie-breaka i ponownie grę nerwów wygrała Cocciaretto. Niżej notowana zawodniczka zmarnowała dwie piłki meczowe, ale trzecią już wykorzystała, pieczętując awans do drugiej rundy po 3 godzinach i 5 minutach gry i zwycięstwie 4:6, 7:6(2), 7:6(2). Jej kolejną rywalką będzie Emma Navarro.





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