1:5 w pierwszym secie, a później zwrot akcji. 125 minut walki o awans

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska wróciła z Australii do Europy. 24-letnia Polka zdecydowała się na grę w eliminacjach do turnieju WTA 250 w Klużu-Napoce. W finałowym pojedynku zmierzyła się z Hiszpanką Leyre Romero Gormaz. Polka w pierwszym secie przegrywała 1:5, a później doszło do zwrotu akcji. Po 125 minutach wyłoniona została zwyciężczyni.

Tenisistka podczas meczu koncentrująca się na odbiciu żółtej piłki rakietą. W tle niebieski baner turnieju tenisowego.
Maja Chwalińska awansowała do turnieju głównego WTA 250 w Klużu-NapoceFoto OlimpikAFP

Kilkanaście dni temu Maja Chwalińska próbowała zaatakować główną drabinkę Australian Open. 24-latka przeszła dwie rundy, ale w decydującym starciu lepsza okazała się od niej Ukraina Anhelina Kalinina.

Tenisistka z Bielska-Białej z Melbourne udała się do Rumunii, gdzie trwa turniej rangi 250 w Klużu-Napoce. Chwalińska zgłosiła się do dwustopniowych kwalifikacji. W sobotę pokonała reprezentantkę gospodarzy - Marę Gaę 6:2, 6:3, a w niedzielę stanęła przed szansą na awans do głównej drabinki.

    Chwalińska walczyła o awans. 1:5 w pierwszym secie, a potem zwrot

    W niedzielę odbyły się finały eliminacji, a Chwalińska (WTA 145) skrzyżowała rakiety z Leyre Romero Gormaz (WTA 141). Starcie polsko - hiszpańskie zapowiadało się niezwykle interesująco i takie też było. Początek meczu należał jednak do 23-letniej Hiszpanki, która na starcie dwukrotnie przełamała Polkę i prowadziła już 5:1.

    Wówczas Chwalińska przypomniała sobie, że potrafi grać o wiele lepiej. Wygrała pięć gemów z rzędu, a o losach pierwszej partii decydował tie-break, który rozegrała na swoich warunkach. Kluczowy był jednak dziesiąty gem. Hiszpanka miała wówczas dwie piłki setowe, ale Polka doskonale wyszła z opresji.

    Drugi set miał zupełnie inny przebieg. Chwalińska już w pierwszym gemie odebrała serwis rywalce. Ta odrobiła jednak straty w czwartym gemie i doprowadziła do remisu (2:2). Najważniejsze wydarzenia miały miejsce chwilę później. 24-letnia Polka po raz kolejny znalazła sposób na serwis rywalki. Miała trzy break pointy i jeden z nich wykorzystała.

    Hiszpanka znalazła się pod ścianą, ale nie potrafiła znaleźć sposobu na dobrze serwującą Polkę. Wówczas poprosiła jeszcze o przerwę medyczną. Wróciła do gry, ale to Polka dopełniła formalności, triumfując ostatecznie 7:6(2), 6:4. Całe spotkanie trwało dwie godziny i pięć minut.

    Rywalką Chwalińskiej w 1. rundzie będzie Rumunka Ana Bogdan (WTA 517). Z numerem "1" rozstawiona jest Emma Raducanu, a tytułu broni Anastazja Potapowa.

    WTA 250 w Klużu-Napoce (korty twarde w hali). 2. runda eliminacji

    Leyre Romero Gormaz (Hiszpania, 4) - Maja Chwalińska (Polska, 5) 6:7(2), 4:6

    Tenisistka w czerwonym stroju sportowym odbijająca piłkę rakietą podczas dynamicznej wymiany na korcie.
    Tenisistka skupiona na odbiciu piłki podczas meczu na korcie, ujęcie dynamiczne z piłką unoszącą się w powietrzu, tło stanowi siatka i trybuny.
    Maja Chwalińska
