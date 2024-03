1:5, a potem spektakularny powrót Magdy Linette. Przełomowy triumf Polki w Indian Wells

Ostatni czas nie należy do zbyt udanych z perspektywy Magdy Linette. Poznanianka notuję serię trzech porażek w singlu. Jedną z nich poniosła w Indian Wells, przegrywając w bolesnym stylu z Taylor Townsend. Nasza tenisistka wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła 4:3 z przełamaniem, ale nie wystarczyło to do końcowego zwycięstwa. Do tego 32-latka przegrała także swój ostatni deblowy pojedynek w Dubaju, więc tak naprawdę przegrała cztery ostatnie spotkania, biorąc pod uwagę obie kategorie.

