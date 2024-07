1:4, a później zwrot akcji na oczach Radwańskiej. Polak w ćwierćfinale Wimbledonu

Jan Zieliński i Hsieh Su-wei w meczu gry mieszanej na Wimbledonie mierzyli się z brytyjską parą - Heather Watson i Joe Salisburym. To spotkanie zdecydowanie lepiej zaczęło się dla dwojga gospodarzy, ale w kluczowym momencie pierwszego seta Polak i Tajwanki zdołali odwrócić jego losy. Ostatecznie to właśnie oni awansowali do ćwierćfinału, a zrobili to na oczach Agnieszki Radwańskiej, która to spotkanie oglądała z wysokości trybun.