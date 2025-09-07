Partner merytoryczny: Eleven Sports

0d 0:6 do tytułu WTA. Ogromny sukces reprezentantki Polski w Szwajcarii

Andrzej Grupa

Gdy pięć dni temu Maja Chwalińska w meczu otwarcie turnieju WTA 125 w Montreux przegrała pierwszego seta z Jil Teichmann 0:6, pewnie niewiele osób na świecie postawiłoby na jej sukces. Nie w całym turnieju, ale w tamtym meczu z najwyżej rozstawioną w zawodach tenisistką. A 23-latka z Bielska-Białej zaczęła zachwycać, wygrała 10 kolejnych setów. W tym dwa w finale, z rozstawioną z "5" Darją Semenistają 6:1, 6:2. I wyrównała swój największy singlowy wynik w karierze.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaRobert PrangeGetty Images

Po niezbyt udanych eliminacjach US Open Maja Chwalińska nie zdecydowała się na dalszą grę w Ameryce na kortach twardych, a mogła przecież przenieść się do Meksyku na turniej WTA 125 w Guadalajarze, a później na eliminacje WTA 500 w tym samym miejscu. Wróciła do Europy, wróciła na mączkę, na której dobrze się czuje. I to był znakomity wybór z jej strony.

Zachwyciła bowiem w zawodach WTA w Montreux, choć zaczęła je nieszczególnie. W losowaniu wpadła na najwyżej rozstawioną Jil Teichmann, której uległa na tej nawierzchni dwa miesiące temu w Rumunii. A teraz przegrała seta 0:6.

Iga Świątek
    W takiej sytuacji można albo się załamać, albo... zaryzykować. Polka odwróciła losy tego spotkania, a później wygrała jeszcze trzy kolejne.

    Dziś w finale zmierzyła się z Darją Semenistają - niespełna 23-letnią Łotyszką, z którą rywalizowała w zeszłym roku w Warszawie (wygrała na kortach twardych) i Buenos Aires (przegrała na mączce). Polka miała delikatną przewagę, bo jej rywalka w sobotę spędziła na korcie 3,5 godziny, by wygrać swój półfinał. A Maja - niecałe dwie. Z drugiej strony, to nasza zawodniczka kończyła mecz później.

    Dziś pokazała swoją wyższość niemal w każdym elemencie.

    Tenis. Tytuł WTA dla Mai Chwalińskiej. Kapitalny występ Polki w Montreux

    Nie licząc tego pierwszego seta w meczu z Teichmann, Polka w kolejnych 10 partiach przegrała tylko 21 gemów. 2,1 na seta - co świadczy o jej znakomitej dyspozycji.

    I taką formę pokazywała w niedzielę, na wypełnionym korcie centralnym. Szybko odskoczyła na cztery gemy (4:0), miała już spory komfort. Imponowała w defensywie, doprowadzała do rozpaczy rywalkę, bo niemal każda piłka wracała na drugą stronę.

    Seta wygrała po 35 minutach 6:1. Nawet serwis był na dobrym poziomie: 60 procent skuteczności pierwszego podania, 60 procent wygranego pierwszego podania, 60 procent wygranego drugiego. Łotyszka nie mogła się tu równać.

      Nic więc dziwnego, że Semenistaja po swoim ostatnim returnie w siatkę zniknęła z kortu, poszła na przerwę toaletową.

      Ta przerwa niewiele pomogła Łotyszce, bo zaraz po wznowieniu gry została przełamana. I to do zera, co pewnie mogło dodatkowo boleć. Za moment Maja poprawiła na 2:0, miała już, jeśli nie autostradę, to przynajmniej ekspresówkę do tytułu Nestle Open. Choć Łotyszka się nie poddawała, próbowała odmienić losy tego spotkania.

      Maja Chwalińska
      Maja ChwalińskaIMAGO/Alex NicodimNewspix.pl

      Kluczowy tu był szósty gem, przy prowadzeniu Polki 3:2. Bardzo długi, z szansami z obu stron. Serwis tu nie dawał Mai wielkiej przewagi, ale w kluczowych momentach z pomocą przychodziły kapitalne skróty. A gdy nawet Semenistaja do nich dobiegała, to Polka ją mijała przy siatce. Jeśli można mówić o "tenisowym nosie" w sytuacjach trudnych, Chwalińska pewnie byłaby w światowej czołówce.

      Tego gema ostatecznie wygrała Polka, głośno po ostatnim punkcie krzyknęła. Odskoczyła na 4:2, znów miała komfortową sytuację.

      Semenistaja nie wykorzystała wtedy żadnego z trzech break pointów - i chyba sama już zwątpiła. Za moment było 0-15, 0-30, 0-40, po jej zagraniu w siatkę. I wreszcie: 2:5, gdy Polka posłała jej "balonika" pod końcową linię, a Łotyszka wyrzuciła piłkę w aut.

      Zostało więc już tylko formalne dorzucenie jednego gema - i Maja tego dokonała. Wygrała finał 6:1, 6:2 i po raz drugi w karierze wywalczyła singlowy tytuł WTA 125.

      A kolejne takie rywalizacje już przed nią. W rankingu WTA 23-latka z Bielska-Białej znajdzie się w poniedziałek na 134. pozycji, tuż za... Wiktorią Azarenką.

      Montreux (W)
      Finał
      07.09.2025
      14:00
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Maja Chwalińska
      Maja ChwalińskaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP
      Maja Chwalińska, Martyna Kubka i Dawid Celt po meczu Polska - Szwajcaria. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

