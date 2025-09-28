Barbora Krejcikova straciła sporą część sezonu 2025 ze względu na kontuzję pleców. Ostatnie tygodnie stały jednak pod znakiem regularnych występów ze strony Czeszki. Tydzień temu walczyła z Igą Świątek o awans do półfinału WTA 500 w Seulu. W starciu dwóch ostatnich mistrzyń Wimbledonu zdecydowanie lepsza okazała się Polka, wygrywając 6:0, 6:3. Sytuacja tak się ułożyła, że obie panie opuściły Koreę z trofeum. Tenisistka z Brna zgarnęła bowiem trofeum w grze podwójnej, w duecie z Kateriną Siniakovą.

Później 29-latka rozpoczęła swój start na turnieju WTA 1000 w Pekinie. Krejcikova bez straty seta zameldowała się w trzeciej rundzie singla, pokonując po drodze finalistkę zmagań w Seulu - Jekaterinę Aleksandrową. Dzisiaj Barbora stanęła do walki o miejsce w najlepszej "16". Jej przeciwniczką okazała się McCartney Kessler. Spotkanie od pierwszych piłek zostało obarczone sporą dramaturgią.

WTA Pekin: Barbora Krejcikova kontra McCartney Kessler w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu reprezentantki naszych południowych sąsiadów. W trakcie trzeciej wymiany spotkania coś zakuło Czeszkę w lewym kolanie. Od razu usiadła na ławeczce i jeszcze zanim pojawiła się na korcie fizjo, zaczęła okładać to miejsce lodem. Później trwała kilkuminutowa przerwa medyczna. Na nodze Krejcikovej pojawił się solidny bandaż.

Barbora wróciła do gry i pojedynek układał się dla niej pomyślnie. Szybko zrobiło się 3:0 dla 29-latki. W szóstym gemie wywalczyła przełamanie do zera i przy stanie 5:1 serwowała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Poradziła sobie z tym wyzwaniem, ostatecznie wygrywając partię 6:1.

Druga część pojedynku przebiegała już inaczej. Krejcikova wypuściła z rąk prowadzenie 40-0 przy własnym podaniu i dopuściła rywalkę do break pointów, po których zrobiło się 2:0 dla Kessler. Po chwili nie popisała się Amerykanka. Wygrała pierwsze dwie akcje przy swoim serwisie, ale mimo to pozwoliła na powrotne przełamanie. Na tym seria Barbory się nie zakończyła. Przy kolejnym podaniu McCartney miała 40-15, a mimo to znów straciła serwis. W pewnym momencie na tablicy wyników zagościł rezultat 4:2 z perspektywy Czeszki.

Kolejne minuty należały dla reprezentantki USA. Kessler wygrała zaciętego siódmego gema, a potem pognała po kolejne i wyszła na 5:4. Krejcikova nie odpuszczała i to ona jako pierwsza miała następnego break pointa. McCartney wyszła jednak z opresji i zapewniła sobie co najmniej tie-breaka. Do takiej rozgrywki jednak nie doszło. Na koniec seta Czeszka została przełamana i dzięki temu Amerykanka zgarnęła drugą odsłonę rezultatem 7:5.

Na początku trzeciej partii coraz bardziej dawał o sobie znać uraz odniesiony przez Barborę na starcie pojedynku. Kessler w łatwym stylu zgarnęła pierwsze dwa gemy, potem dorzuciła także kolejnego. Wtedy Krejcikova podjęła decyzję o przerwaniu spotkania. Czeszka skreczowała przy stanie 1:6, 7:5, 3:0 z perspektywy McCartney. Tym samym w czwartej rundzie WTA 1000 w Pekinie dojdzie do starcia Amerykanki z Evą Lys.

