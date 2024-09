0:6 w pierwszym secie i nagły zryw Polki. Koniec meczu po 87 minutach

Katarzyna Kawa już na pierwszej rundzie zakończyła udział w turnieju w Bukareszcie. Rozstawiona z "ósemką" Polka przegrała we wtorek z Rosjanką Aliną Czarajewa 0:6, 4:6. To już szósta z rzędu porażka 31-latki z Krynicy-Zdroju w grze pojedynczej. Kawa ostatni mecz wygrała w lipcu, a były to eliminacje do imprezy WTA w Palermo.