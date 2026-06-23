0:6 w meczu z Chwalińską, teraz wielki triumf. Półfinalistka z Berlina ograna

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Iga Świątek w ramach przygotowań do Wimbledonu zdecydowała się na start w Bad Homburg, Aryna Sabalenka grała w Berlinie. Niektóre tenisistki postawiły z kolei na udział w obu tych turniejach, a o tym, jak ciężko osiągnąć dobre wyniki w krótkim odstępie, boleśnie przekonała się Alexandra Eala. Dwa dni po półfinale w stolicy Niemiec zmierzyła się z zawodniczką, która w tegorocznym Roland Garros została rozbita przez Maję Chwalińską.

Elise Mertens
Elise MertensBENOIT DOPPAGNE AFP

Dla Igi Świątek jedynym przetarciem na nawierzchni trawiastej przed wielkoszlemowym Wimbledonem, podczas którego będzie broniła tytułu, będzie turniej WTA 500 w Bad Homburg. Polka jest rozstawiona z "1", bo Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina nie zgłosiły się do tej imprezy. Białorusinka i Kazaszka wcześniej rywalizowały w Berlinie - liderka światowego rankingu odpadła na etapie półfinału, wiceliderka już w drugiej rundzie.

Nie brakuje zawodniczek, które pokusiły się o start zarówno w stolicy Niemiec, jak i w oddalonym o około 550 km od Berlina Bad Homburg. Na taki ruch zdecydowała się Alexandra Eala - reprezentantka Filipin w Berlinie radziła sobie kapitalnie, występująca z dziką kartą zawodniczka najpierw pokonała Donnę Vekić, później wyeliminowała wspomnianą Rybakinę, a w ćwierćfinale poradziła sobie z inną rozstawioną gwiazdą, Eliną Switolinę.

Eala szła przez turniej jak burza i do półfinału dotarła bez straty seta. Jej zwycięski marsz zatrzymała jednak Linda Noskova, późniejsza triumfatorka turnieju pokonała 21-latkę dość gładko (6:2, 6:4). Ten mecz rozegrano w sobotę 20 czerwca. Dwa dni później tenisistka z Filipin ponownie wybiegła na kort.

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Bad Homburg. Dwa sety w meczu Alexndra Eala - Elise Mertens

Eala (30. w rankingu WTA) w pierwszej rundzie trafiła na Elise Mertens, czyli Belgijkę, która podczas ostatniego Roland Garros została zdeklasowana przez Maję Chwalińską, w drugim secie starcia z Polką w Paryżu nie ugrała nawet gema (4:6, 0:6). Mertens, klasyfikowana obecnie na 26. pozycji w światowym zestawieniu, później szybko żegnała się z turniejami w s'Hertogenbosch i Berlinie, zdołała wygrać tylko po jednym meczu.

Rozegrany w poniedziałkowy wieczór mecz zaczął się dobrze dla Eali, 21-latka nie miała problemu w swoich gemach serwisowych, sama przełamała rywalkę i prowadziła 3:1. Wówczas jednak coś w grze utalentowanej zawodniczki z Filipin się załamało, Mertens w czterech kolejnych gemach oddała rywalce zaledwie siedem punktów, nagle zrobiło się 5:3 dla Belgijki. Najbardziej zacięty był ostatni gem, Eala wybroniła trzy piłki setowe, ale przy czwartej już skapitulowała, wyżej notowana tenisistka wygrała 6:3.

Druga partia układała się zgoła inaczej, Mertens w pierwszym gemie wybroniła break pointa, kilka minut później sama przełamała rywalkę, po błyskawicznie rozegranym gemie serwisowym Belgijki było już 3:0. Eala później była już w stanie wygrywać tylko przy własnym podaniu, przy stanie 2:5 obroniła nawet trzy piłki meczowe. W kolejnym gemie była już jednak bezradna, Mertens rozegrała go koncertowo, do zera. I przypieczętowała zwycięstwo w dwóch setach (6:3, 6:3) oraz awans do drugiej rundy, w której zagra z Naomi Osaką. Tenisistka prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego wcześniej wyeliminowała Magdalenę Fręch.

Bad Homburg (K)
1/16 finału
22.06.2026
17:30
Zakończony
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