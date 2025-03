0:6 w drugim secie i bolesna porażka Jasmine Paolini. Falstart w Indian Wells

Jasmine Paolini turniej singlowy WTA 1000 Indian Wells rozpocznie od drugiej rundy, w której zmierzy się z Ivą Jovic lub Julią Grabher. Włoszka do tego starcia przystąpi ze świadomością, że jest to jej jedyna szansa na sukces w Kalifornii - szósta rakieta świata bowiem bardzo szybko pożegnała się z turniejem deblowym, do którego przystąpiła u boku Sary Errani.