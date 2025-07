0:6 Polki w drugim secie, ale co się stało później. Nr 4 za burtą turnieju WTA

Zmagania na kortach Wimbledonu powoli wchodzą w decydującą fazę - w turnieju singla kobiet pozostało już tylko sześć zawodniczek, w środę okaże się, kto dołączy do Aryny Sabalenki i Amandy Anisimovej, które jako pierwsze awansowały do półfinału. Szansę na to ma Iga Świątek, zagra z Ludmiłą Samsonową, a rywalką dla lepszej z tej pary będzie Belinda Bencic lub Mirra Andriejewa.

Katarzyna Kawa też próbowała dostać się do głównej drabinki Wimbledonu, ale swoje starania zakończyła na finale eliminacji - przegrała go z rozstawioną tam z trójką Ivą Jović. 32-letnia reprezentantka Polski przez tydzień odpoczęła i ruszyła do gry w turnieju WTA 125 w Bastad, na mączce. W losowaniu nie miała szczęścia, tak się wydawało. Trafiła bowiem na Hiszpankę Nurię Parrizas Diaz, która w tych samych kwalifikacjach Wimbledonu była rozstawiona z numerem dwa, czyli wyższym niż Jović.

A to też zawodniczka, która dobrze czuje się na mączce, w czerwcu dotarła do półfinału podobnego challengera WTA w Bari, a później wygrała taki w Walencji. I awansowała na 83. miejsce w światowym rankingu, tyle że nieco za późno, dostać się do głównej drabinki w Wimbledonie. W Bastad miała ważne zadanie - broniła bowiem punktów za zeszłoroczny półfinał, w rankingu "na żywo" spadła na 97. miejsce. I jest na styku wejścia do US Open - a to rozstrzygnie się na bazie najbliższej aktualizacji.

Dziś Hiszpanka sobie nie pomogła, wpadka w Szwecji może ją bardzo drogo kosztować. Może nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

WTA 125 w Bastad. Turniejowa "4" na drodze Katarzyny Kawy. Polka zagrała z Nurią Parrizas Diaz

Rok temu za grę w pierwszej rundzie kwalifikacji w Nowym Jorku było 25 tys. dolarów nagrody, a już za pierwszą rundę w głównej części zmagań - równe sto. Wygrana z Polką dałaby Hiszpance względny spokój w tej kwestii, ale i Kawa ma o co grać. Polka na główną drabinkę w US Open nie ma szans, ale może zapewnić sobie rozstawienie w losowaniu eliminacji. A to też czasem duży atut.

Katarzyna Kawa DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hiszpanka miała dużą przewagę sytuacyjną, prowadziła w pierwszym secie 5:3, za moment była o dwa punkty od wygrania go. A później serwowała przy stanie 5:4 i 6:5. Kawa dwukrotnie zdołała jednak "odłamać" serwis rywalki, doprowadziła do tie-breaka. A w nim poszła za ciosem, wygrała wyraźnie 7-1.

Tyle że w drugim secie wszystko zupełnie się odwróciło, Parrizas Diaz cztery gemy wygrała gładko, dwa kolejne na przewagi. Łącznie zaś 6-0, to był nokaut.

I gdy wydawało się, że faworytka, rozstawiona w Bastad z "czwórką" ma już wszystko pod kontrolą, Katarzyna Kawa odpowiedziała. Znów była skuteczna w polu serwisowym, nie dawała nawet szans na break pointy rywalce. A w końcu sama je dostała. Jeszcze w piątym gemie Hiszpanka się wybroniła, ale w siódmym i dziewiątym - już nie. 7:6 (1), 0:6, 6:3 - to końcowy wynik na korzyść Polki.

Kawa po raz 15. w karierze wygrała z tenisistką z czołowej setki rankingu, a po raz trzeci w tym roku. O ćwierćfinał zagra z Martiną Trevisan, dziś notowaną pod koniec drugiej setki, ale jeszcze dwa lata temu - 18. na świecie. Rok temu Włoszka wygrała turniej w Bastad, teraz właśnie tu wraca do gry po ponad ośmiomiesięcznej przerwie.

Rozwiń

Gwiazdami turnieju w Bastad są: półfinalistka ostatniego French Open Lois Boisson oraz Elisabetta Cocciaretto, która w Wimbledonie pokonała Jessicę Pegulę.

Katarzyna Kawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Nuria Parrizas Diaz Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Koncert Świątek, klątwa Federera i ból Dimitrowa - ósmy dzień Wimbledonu nie zawiódł! AP © 2025 Associated Press