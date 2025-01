Przed rozpoczęciem sezonu 2025 pojawiła się ciekawa rozmowa z Naomi Osaką. Reprezentantka Japonii dała jasno do zrozumienia, że jeśli nie zacznie osiągać lepszych wyników, nie zaliczy pewnego progresu, to może przedwcześnie zakończyć swoją przygodę z tenisem. Można było zatem zakładać, że ten rok odegra kluczową rolę w kontekście dalszej kariery czterokrotnej triumfatorki imprez wielkoszlemowych w singlu. Reklama

Trudno się dziwić, że Osaka zaczęła mieć problemy z motywacją do dalszej gry. Ostatni raz dotarła do półfinału turnieju WTA jeszcze w sezonie 2022. Miało to miejsce podczas imprezy rangi "1000" w Miami. Wówczas Naomi zameldowała się w decydującym starciu o końcowym trofeum. Zagrała w nim z Igą Świątek, ale przegrała wyraźnie - 4:6, 0:6. Kilkadziesiąt godzin po tym spotkaniu raszynianka oficjalnie po raz pierwszy została liderką rankingu WTA.

Naomi Osaka w półfinale WTA 250 w Auckland. Japonka o dwa kroki od tytułu

Licznik oczekiwania został wyzerowany w trakcie nocy czasu polskiego. Japonka rywalizowała o awans do najlepszej "4" WTA 250 w Auckland z Hailey Baptiste. Początek spotkania z Amerykanką nie zapowiadał jednak przełamania w wykonaniu 27-latki. Już w czwartym gemie musiała bronić break pointa. Potem nie wykorzystała swoich szans w siódmym rozdaniu i to się po chwili zemściło. Baptiste wywalczyła przełamanie i serwowała po zwycięstwo w secie. Nie uniosła jednak presji, przegrała własne podanie do zera. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Po wyrównanym początku, od stanu 2-2 punkty wędrowały jednak wyłącznie na konto Hailey. Dzięki temu to reprezentantka Stanów Zjednoczonych triumfowała w premierowej odsłonie 7:6(2). Reklama

Rywalizacja w pierwszym secie sporo kosztowała jednak Amerykankę w dalszej fazie meczu. Chociaż w trzecim gemie odrobiła stratę breaka, to później "oczka" seryjnie wędrowały na konto Osaki. Ostatecznie druga partia skończyła się efektownym triumfem Naomi 6:1. Tuż po zakończeniu tej części spotkania Baptiste poprosiła o przerwę medyczną. Tejpowano obie jej stopy.

Hailey wróciła jeszcze do gry, ale miała problem z nawiązaniem większej walki. Po tym, jak wygrała otwierającego gema, później przegrała kolejne trzy. Następnie otrzymaliśmy kopię tego ciągu zdarzeń. Przy stanie 5:2 Naomi wyserwowała sobie zwycięstwo w całym pojedynku 6:7(2), 6:1, 6:2. Jej pierwszy półfinał turnieju WTA od 33 miesięcy stał się faktem. Rywalką w walce o awans do finału imprezy rangi "250" w Auckland będzie Katie Volynets lub Alycia Parks. Jeśli Japonka zdobędzie tytuł, będzie to jej pierwszy skalp od Australian Open 2021.



Reklama Iga Świątek - Katie Boulter. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Naomi Osaka / AFP

Hailey Baptiste / WANG ZHAO / AFP / AFP