0:6 na koniec, tak Pegula odpada z Pekinu. Przyjaciółka Sabalenki wzięła bezlitosny rewanż

Jessica Pegula miała niesamowite ostatnie tygodnie. Wszystko zaczęło się od obronienia tytułu w Canadian Open. Amerykanka pokonała wówczas w finale swoją rodaczkę - Amandę Anisimovą. Później przyszedł udany występ podczas WTA 1000 w Cincinnati. Dotarła do wielkiego finału, gdzie ostatecznie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. Później taki sam skład obserwowaliśmy w decydującym spotkaniu o tytuł na US Open. Znów lepsza okazała się Białorusinka, ale dla Peguli występ ten i tak był szczególny. Po raz pierwszy w karierze przeszła przez wielkoszlemowy ćwierćfinał w singlu, eliminując w nim Igę Świątek .

Amerykanka odpuściła turniej WTA 500 w Seulu. Jej pierwszym występem po imprezie w Nowym Jorku był chiński tysięcznik w Pekinie. W drugiej rundzie pokonała Diane Parry w dwóch setach, ale mecz z Weroniką Kudiermietową przyniósł więcej kłopotów. Musiała odrabiać stratę partii, ale zrobiła to skutecznie. W meczu o ćwierćfinał doszło do rewanżowego starcia z Paulą Badosą za ich starcie w Cincinnati. I tym razem to Hiszpanka okazała się lepsza.