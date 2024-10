0:6 i zwrot akcji. Szalony półfinał Polki z pogromczynią Rybakiny. Pewny awans w rankingu

To był absolutny rollercoaster na amerykańskim kontynencie. Katarzyna Kawa, która przed tym tygodniem notowała serię ośmiu singlowych porażek, walczyła o finał imprezy rangi ITF W100 w Macon. W pierwszym secie okazała się lepsza od Anny Blinkowej, która wyeliminowała Jelenę Rybakinę z tegorocznego Australian Open. Drugą partię Rosjanka wygrała 6:0, ale mimo to Polka zdołała się odrodzić, prowadziła nawet 3:0 w decydującej odsłonie. Ostatnie słowo należało jednak do rywalki, która wygrała 4:6, 6:0, 6:4.