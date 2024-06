0:6 i zwrot akcji. Sensacja na Wimbledonie, 15-latka górą. Prawie 500 miejsc różnicy

Hannah Klugman to utalentowana tenisistka, która osiągnęła już spore sukcesy w zmaganiach juniorskich. W grudniu 2023 roku wygrała prestiżowy turniej Orange Bowl do lat 18, a podczas Wimbledonu w ubiegłym sezonie dotarła do finału w grze podwójnej . Wciąż jest niezwykle młodą zawodniczką - 18 lutego skończyła dopiero 15 lat. Mimo tak młodego wieku, jest już o jeden krok od debiutu w głównej drabince najbardziej prestiżowej imprezy tenisowej na świecie.

Hannah Klugman zagra o awans do głównej drabinki Wimbledonu. Pokonała Lindę Fruhvirtovą

Początek meczu należał jednak do Brytyjki. Już na starcie wyszła na prowadzenie 3:0, z podwójnym przełamaniem . Po chwili Fruhvirtova odrobiła stratę jednego breaka, ale Klugman od razu skontrowała i powróciła do wcześniejszej przewagi. Ostatecznie zdołała zamknąć pierwszego seta rezultatem 6:2.

W drugiej partii wszystko się odwróciło. To Linda nadawała ton rywalizacji, konsekwentnie punktując 15-letnią rywalkę. Zdobyła dwa razy więcej punktów od swojej przeciwniczki w tym secie, a to finalnie przełożyło się na wygraną Czeszki do zera. O losach awansu do trzeciej rundy eliminacji miała zatem zadecydować trzecia partia.