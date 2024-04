0:6 i zwrot akcji. Magda Linette triumfuje, Polka ograła półfinalistkę Australian Open

W drugiej rundzie na naszą reprezentantkę czekała już półfinalistka tegorocznego Australian Open - Dajana Jastremska. W ostatnich spotkaniach Ukrainka nie błyszczała już jednak taką dyspozycją, jak w Melbourne, co dawało nadzieję poznaniance na to, by po raz pierwszy od pół roku wygrać dwa mecze z rzędu w singlu. Na korzyść rywalki przemawiał jednak fakt, że do tej pory nigdy nie przegrała z 32-latką, ba - nie straciła nawet seta. W bezpośrednich starciach młodsza z zawodniczek prowadziła 3-0.

Reklama