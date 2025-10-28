Igę Świątek po raz ostatni oglądaliśmy w turniejowych zmaganiach w Wuhan, gdzie w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 uległa Jasmine Paolini. Wcześniej Polka wystąpiła w innym "tysięczniku" rozgrywanym w Chinach, a mianowicie w Pekinie. Tam początkowo wszystko układało się po myśli wiceliderki rankingu WTA.

24-latka z racji rozstawienia rozpoczęła rywalizację od drugiej rundy, rozbijając w niej Yue Yuan (6:0, 6:3). W kolejnym meczu trafiła na triumfatorkę tegorocznego turnieju WTA 250 w Bogocie, czyli Camilę Osorio. Świątek zaczęła bój o czwartą rundę od przełamania, po chwili sama obroniła serwis. Wówczas Kolumbijka zaskoczyła faworytkę, doprowadziła do trzech break pointów. Nie była ich w stanie wykorzystać, Świątek wyszła z opresji, a później poszła za ciosem. Przy prowadzeniu 5:0 tenisistki z Raszyna jej rywalka poprosiła o przerwę medyczną.

Grę wznowiono po kilku minutach, Osorio ponownie miała break pointa. Ponownie go jednak nie wykorzystała, a po chwili Świątek przypieczętowała zwycięstwo 6:0. Wydawało się, że będzie miała okazję, by w drugiej partii ponownie zaakcentować swoją przewagę, jednak tak się nie stało, bo... mecz został przerwany. Przy stanie 40-0 dla Świątek kolumbijska tenisistka skreczowała, Polka z kolei awansowała do czwartej rundy, w której pokonała ją później Emma Navarro.

Camila Osorio znowu z problemami. Tym razem w Jiangxi Open

Osorio na kort wróciła w Wuhan, tam w pierwszej rundzie przegrała z Marie Bouzkovą. W Ningbo nie przebrnęła kwalifikacji, w Kantonie uległa rozstawionej z "2" Ann Li. Szansa na powetowanie sobie tych niepowodzeń nadeszła w chińskim Jiujiang, gdzie rozgrywany jest turniej rangi WTA 250 Jiangxi Open.

Kolumbijka rozstawiona z "7" zmagania rozpoczęła od meczu w pierwszej rundzie z notowaną dziewięć pozycji niżej w światowym zestawieniu Elisabettą Cocciarretto (89. w rankingu WTA). I już w trzecim gemie straciła podanie, przy stanie 2:3 wprawdzie wypracowała dwie okazje do przełamania powrotnego, ale ich nie wykorzystała. Cocciaretto z kolei podwyższyła prowadzenie, a kilka minut później zamknęła seta wynikiem 6:2.

Włoszka poszła za ciosem, na inaugurację kolejnej partii przełamała rywalkę, sama z kolei utrzymała serwis. Kilka minut później było już 3:0 dla 89. rakiety świata. Wówczas doszło do powtórki tego, co wydarzyło się w meczu Osorio ze Świątek w Pekinie - 24-letnia Kolumbijka skreczowała. Tym samym jej rywalka awansowała do drugiej rundy, w której zmierzy się z Lilli Tagger lub Zhu Chenting.

Lorenzo Sonego - Sebastian Korda. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Camila Osorio Luis Acosta AFP

Camila Osorio Clive Brunskill/Getty Images via AFP AFP

Elisabetta Cocciaretto Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP