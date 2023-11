0:6 i cudowny zwrot. Tak Polka wyrzuciła w Walencji rozstawioną faworytkę

We wrześniu Katarzyna Kawa złapała znakomitą formę , w challengerach w Bari i Lublanie docierała do ćwiercfinałów, ogrywała wyżej klasyfikowane rywalki. W Parmie przeszła samą siebie, bo wygrana z Semenistają 6:1, 6:3 była jedną z trzech takich "niespodzianek".

Katarzyna Kawa ma ważny cel - chce uzyskać prawo gry w kwalifikacjach Australian Open

Wybrała turniej w Walencji, o dużej puli nagród (100 tys. dolarów), czyli kuszący te zawodniczki, które nie zakończyły jeszcze sezonu. Głównie to tenisistki walczące albo o miejsce w czołowej setce rankingu WTA, dające szansę gry w styczniu w turnieju głównym Australian Open, albo - tak jak Kawa - próbujące dostać się przynajmniej do kwalifikacji pierwszego Szlema w 2024 roku. Polka jest zaś bliska tego celu, ewentualny dobry występ na wschodzie Hiszpanii mógłby jej to już zagwarantować.