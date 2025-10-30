Partner merytoryczny: Eleven Sports

0:6, 2:6 z Igą Świątek, teraz to ona deklasowała na korcie. Koniec po 76 minutach

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Belinda Bencic w kończącym się sezonie sięgnęła po dwa turniejowe triumfy, ale odniosła też kilka bolesnych porażek, głównie z zawodniczkami z pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Szwajcarka została m.in. rozbita przez Igę Świątek w półfinale Wimbledonu (2:6, 0:6), później długo nie mogła dojść do dobrej dyspozycji. Po US Open przegrywała już tylko z uczestniczkami WTA Finals, a w Hongkongu ponownie błysnęła i tym razem to ona była stroną deklasującą rywalkę.

Belinda Bencic znowu błyszczy na korcie
Belinda Bencic znowu błyszczy na korciePHILIP FONG AFP

Belinda Bencic dwa lata temu sezon zakończyła rozgrywanym we wrześniu turniejem WTA 500 w San Diego, po czym zrobiła sobie przerwę od tenisa. Powodem była ciąża, w kwietniu na świat przyszła jej córka. Mistrzyni olimpijska z Tokio krótko po narodzinach dziecka wznowiła treningi, a już pod koniec października 2024 roku ponownie oglądaliśmy ją na korcie.

Bencic od tego czasu odniosła dwa turniejowe triumfy. Najpierw na początku kończącego się sezonu triumfowała w turnieju rangi WTA 500 w Abu Zabi, z kolei niedawno okazała się bezkonkurencyjna w imprezie tej samej rangi w Tokio. Po drodze zaliczyła jednak kilka bolesnych porażek z wysoko notowanymi zawodniczkami, które niekiedy wręcz deklasowały 28-latkę.

Reprezentantka Szwajcarii z pewnością na długo zapamięta tegoroczny Indian Wells - w czwartej rundzie ograła notowaną wówczas na trzecim miejscu w rankingu WTA Coco Gauff, w ćwierćfinale została z kolei rozbita przez piątą w tym zestawieniu Madison Keys (1:6, 1:6). Bolesną lekcję tenisa odebrała też od Eliny Switoliny w drugiej rundzie "tysięcznika" w Miami (1:6, 2:6) oraz w drugiej rundzie w Charleston od Sofii Kenin (0:6, 3:6). W Rzymie skreczowała w starciu z Marią Sakkari przy stanie 2:6, w Bad Homburg była w stanie "wyszarpać" zaledwie trzy gemy w pojedynku z Jekateriną Aleksandrową.

Zobacz również:

Iga Świątek i Amanda Anisimova wystąpią na WTA Finals 2025
Iga Świątek

Dotkliwy rewanż na Świątek. Co będzie teraz? Zaskakująca wiadomość przed WTA Finals

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Kolejne rozczarowanie czekało na Bencic w Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze radziła sobie w wielkoszlemowym Wimbledonie aż do pojedynku z Igą Świątek, która w półfinale zdeklasowała ją w stosunku 6:2, 6:0. To była ostatnia tak znaczna porażka Szwajcarki (później ponownie uległa Świątek, tym razem w Wuhan, ale w stosunku 6:7, 4:6).

    WTA Hongkong. Belinda Bencic już w ćwierćfinale turnieju

    Role w końcu się odwróciły, ostatnio to Bencic deklasuje rywalki. 26 października w finale w Tokio oddała Lindzie Noskovej tylko pięć gemów, turniej WTA 250 w Hongkongu rozpoczęła od pewnej wygranej z Alaksandrą Sasnowicz (6:3, 6:4). W drugiej rundzie zmierzyła się z Yafan Wang i wygrała w jeszcze efektowniejszym stylu.

    Spotkanie rozstawionej z "1" Bencic (11. miejsce w rankingu WTA) z notowaną na dopiero 298. miejscu w światowym zestawieniu Wang zaczęło się spokojnie - obie zawodniczki utrzymywały serwis, Chinka po drodze w czwartym gemie musiała bronić break pointa, ale wyszła z opresji. To, jak się później okazało, był ostatni gem, jakiego zapisała na swoim koncie. Szwajcarka bez problemów utrzymywała serwis, sama z kolei dwukrotnie przełamała rywalkę i wygrała 6:2.

    Druga partia miała podobny przebieg, z tym że Wang tym razem w czwartym gemie skapitulowała, przy własnym podaniu nie była w stanie wygrać żadnej akcji. Sama z kolei ani razu nie odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Przy stanie 2:5 wybroniła dwie piłki meczowe, ale przy trzeciej była już bezradna. Po 76 minutach gry Bencic przypieczętowała zwycięstwo 6:2, 6:2 i awansowała do ćwierćfinału, w którym zagra z Cristiną Bucsą. Hiszpanka w Hongkongu również prezentuje się pewnie, do tej pory straciła tylko dziewięć gemów (6:1, 6:2 z Yexin Ma oraz 6:2, 6:4 z Emilianą Arango).

    Co ciekawe, Bencic od US Open przegrywała tylko z zawodniczkami, które zobaczymy podczas WTA Finals, czyli Igą Świątek, Coco Gauff i Jasmine Paolini.

    Hong Kong (K)
    1/8 finału
    30.10.2025
    08:30
    Zakończony
    Wszystko o meczu

    Zobacz również:

    Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini trafiły do jednej grupy podczas WTA Finals 2025
    Tenis

    Paolini szybko zweryfikowała formę Sabalenki na WTA Finals. Niebywałe zakończenie

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk
    Polsat SportPolsat Sport
    Belinda Bencic podczas meczu z Coco Gauff
    Belinda Bencic podczas meczu z Coco GauffWilliam WestAFP
    Zbliżenie twarzy kobiety o jasnych włosach spiętych opaską, ubranej w biały sportowy strój, z intensywnym wyrazem skupienia i otwartymi ustami, tło rozmyte.
    Belinda BencicKIRILL KUDRYAVTSEV / AFPAFP
    Belinda Bencic
    Belinda BencicMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja