0:6, 1:6 z Igą Świątek, teraz to ona rozdawała karty. Demolka w Pekinie

Eva Lys sezon rozpoczęła w Brisbane, gdzie nie przebrnęła kwalifikacji do turnieju WTA 500. Zaskakująco dobrze plasującej się wówczas na 128. miejscu w rankingu Niemce poszło z kolei podczas wielkoszlemowego Australian Open - najpierw jako "szczęśliwa przegrana" kwalifikacji weszła do turnieju głównego, w nim wygrała trzy mecze. Jej zwycięski marsz zatrzymała, i to w dość brutalny sposób, Iga Świątek. Polka w czwartej rundzie pokonała 23-latkę 6:0, 6:1, pieczętując awans po 59 minutach gry.

To była ostatnia tak bolesna porażka Niemki - wprawdzie w Stuttgarcie została zdeklasowana przez Jasmine Paolini, ale wówczas ugrała trzy gemy. Sama też potwierdziła, że potrafi dyktować warunki na korcie, bo w Rzymie pokonała w stosunku 6:1, 6:0 Moyukę Uchijimę. Teraz zafundowała swoim kibicom powtórkę z rozrywki.

Lys, która obecnie jest 66. zawodniczką światowego rankingu, w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie trafiła na występującą z dziką kartką 17-letnią Zhang Ruien. Chinka zajmuje dopiero 836. pozycję w rankingu, w trwającym sezonie swoich sił próbowała wyłącznie w challengerach, więc to Niemka była zdecydowaną faworytką. I od początku potwierdzała swoją dominację.

WTA Pekin. Eva Lys zdeklasowała swoją rywalkę

Lys rozpoczęła mecz od obrony podania, sama po chwili przełamała rywalkę. Chinka odpowiedziała dopiero w czwartym gemie, ale trzeba jej oddać, że wygrała go pewnie, bo bez straty punktu. To był jednak szczyt możliwości tej zawodniczki - przy kolejnym serwisie skapitulowała przy trzecim break poincie, a gdy Niemka serwowała na zwycięstwo w partii, nawet jej się nie postawiła. Wyżej notowana tenisistka pewnie wygrała 6:1.

Niemka swoją przewagę budowała dzięki świetnemu pierwszemu serwisowi, w pierwszym secie zdobyła 13 na 16 możliwych punktów. Dla porównania Chinka zapisała na swoim koncie zaledwie 6 z 14. Lys w drugim secie poszła za ciosem i chociaż popełniła po drodze dwa podwójne błędy serwisowe, za każdym razem była w stanie obronić podanie. Sama z kolei przełamywała bezradną Chinkę, finalnie wygrała 6:0, cały mecz 2:1 (6:1, 6:0). I po zaledwie 54 minutach gry zameldowała się w drugiej rundzie, w której zagra z rozstawioną Ivą Jovic.

Iga Świątek pokonuje Evę Lys 6-0, 6-1. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Eva Lys Minas Panagiotakis AFP

Eva Lys William West AFP

Iga Świątek, Eva Lys William West AFP