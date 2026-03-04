Eva Lys poprzedni sezon rozpoczęła w Brisbane, tam odpadła już w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju WTA 500. Znacznie lepiej poszło jej w Australian Open, gdzie jako "szczęśliwa przegrana" eliminacji weszła do drabinki głównej i wygrała trzy mecze, wszystkie z wyżej notowanymi rywalkami. Zatrzymała się dopiero na Idze Świątek, która wręcz zdemolowała notowaną wówczas na 128. w rankingu WTA zawodniczkę, wygrywając 6:0, 6:1.

Jak się później okazało, do powtórki tak wysokiej porażki już nie doszło, Lys nawet jeśli przegrywała mecze singlowe, to za każdym razem schodziła z kortu z co najmniej dwoma gemami na koncie. Nawet gdy musiała kreczować, tak jak w drugiej rundzie US Open, gdy poddała spotkanie przy stanie 4:6, 0:3 dla Lindy Noskovej.

Po turnieju w Nowym Jorku Lys przeniosła się do Azji, na początku zaliczyła nieudany występ w Seulu, nieźle poradziła sobie za to w Pekinie, docierając do ćwierćfinału prestiżowego turnieju WTA 1000, w którym uległa Coco Gauff. Później już tak dobrze jej nie szło, z kolei w listopadzie okazało się, że zmaga się z olbrzymim hejtem. Niektórzy niezadowoleni kibice wręcz zaczęli prześladować tenisistkę.

"Niektórzy zdobyli adresy hoteli, a nawet numery pokoi. Najwyraźniej mieli na moim punkcie obsesję. To przekroczyło wszelkie granice" - opowiadała w wywiadzie dla "Zeit".

Eva Lys wycofała się z turnieju Indian Wells

Urodzona w Kijowie, ale reprezentująca kraj naszych zachodnich sąsiadów tenisistka, 2026 rok rozpoczęła od występu razem ze swoją kadrą narodową w United Cup, tam przegrała z Igą Świątek i pokonała Suzan Lamens. Następnie zaliczyła falstart w Australian Open, do którego przystąpiła jako 39. rakieta świata. Po trzysetowym boju z Soraną Cirsteą musiała pożegnać się z marzeniami o dobrym wyniku w Melbourne.

Później Lys zaczęła sygnalizować coraz poważniejsze problemy z kolanem, odpuściła "tysięczniki" w Dosze i Dubaju. Wydawało się, że do gry wróci w trakcie Indian Wells, została nawet rozlosowana w drabince głównej turnieju. W nocy z wtorku na środę, a więc na kilkanaście godzin przed startem zmagań, poinformowała jednak o wycofaniu z rywalizacji.

Niestety muszę wycofać się z Indian Wells z powodu kontuzji kolana. Naprawdę chciałam być tutaj, ale jeszcze nie jestem gotowa. Ciężka decyzja, szczególnie, że podjęta w ostatniej chwili, ale zdrowie jest najważniejsze

Na ten moment nie wiadomo, czy Lys pojawi się w Miami, gdzie rozegrany zostanie kolejny turniej rangi WTA 1000 - ta impreza odbędzie się w drugiej połowie marca.

Eva Lys Andy Wong/Associated Press East News

Eva Lys Yuichi Yamazaki AFP

Eva Lys William West AFP

