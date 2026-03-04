0:6, 1:6 w meczu z Igą Świątek, powtórki później już nie było. Teraz cios w Indian Wells
Eva Lys fatalnie rozpoczęła poprzedni sezon, najpierw szybko odpadła w Brisbane, później została wręcz zdemolowana w meczu Australian Open z Igą Świątek (0:6, 1:6). I chociaż od tego pamiętnego starcia z Polką minął już ponad rok, to Niemka do tej pory nie zanotowała równie bolesnej porażki. Nie oznacza to jednak, że wszystko układa się po jej myśli, nagły cios nadszedł dla niej w Indian Wells. I to tuż przed startem turnieju WTA 1000.
Eva Lys poprzedni sezon rozpoczęła w Brisbane, tam odpadła już w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju WTA 500. Znacznie lepiej poszło jej w Australian Open, gdzie jako "szczęśliwa przegrana" eliminacji weszła do drabinki głównej i wygrała trzy mecze, wszystkie z wyżej notowanymi rywalkami. Zatrzymała się dopiero na Idze Świątek, która wręcz zdemolowała notowaną wówczas na 128. w rankingu WTA zawodniczkę, wygrywając 6:0, 6:1.
Jak się później okazało, do powtórki tak wysokiej porażki już nie doszło, Lys nawet jeśli przegrywała mecze singlowe, to za każdym razem schodziła z kortu z co najmniej dwoma gemami na koncie. Nawet gdy musiała kreczować, tak jak w drugiej rundzie US Open, gdy poddała spotkanie przy stanie 4:6, 0:3 dla Lindy Noskovej.
Po turnieju w Nowym Jorku Lys przeniosła się do Azji, na początku zaliczyła nieudany występ w Seulu, nieźle poradziła sobie za to w Pekinie, docierając do ćwierćfinału prestiżowego turnieju WTA 1000, w którym uległa Coco Gauff. Później już tak dobrze jej nie szło, z kolei w listopadzie okazało się, że zmaga się z olbrzymim hejtem. Niektórzy niezadowoleni kibice wręcz zaczęli prześladować tenisistkę.
"Niektórzy zdobyli adresy hoteli, a nawet numery pokoi. Najwyraźniej mieli na moim punkcie obsesję. To przekroczyło wszelkie granice" - opowiadała w wywiadzie dla "Zeit".
Eva Lys wycofała się z turnieju Indian Wells
Urodzona w Kijowie, ale reprezentująca kraj naszych zachodnich sąsiadów tenisistka, 2026 rok rozpoczęła od występu razem ze swoją kadrą narodową w United Cup, tam przegrała z Igą Świątek i pokonała Suzan Lamens. Następnie zaliczyła falstart w Australian Open, do którego przystąpiła jako 39. rakieta świata. Po trzysetowym boju z Soraną Cirsteą musiała pożegnać się z marzeniami o dobrym wyniku w Melbourne.
Później Lys zaczęła sygnalizować coraz poważniejsze problemy z kolanem, odpuściła "tysięczniki" w Dosze i Dubaju. Wydawało się, że do gry wróci w trakcie Indian Wells, została nawet rozlosowana w drabince głównej turnieju. W nocy z wtorku na środę, a więc na kilkanaście godzin przed startem zmagań, poinformowała jednak o wycofaniu z rywalizacji.
Niestety muszę wycofać się z Indian Wells z powodu kontuzji kolana. Naprawdę chciałam być tutaj, ale jeszcze nie jestem gotowa. Ciężka decyzja, szczególnie, że podjęta w ostatniej chwili, ale zdrowie jest najważniejsze
Na ten moment nie wiadomo, czy Lys pojawi się w Miami, gdzie rozegrany zostanie kolejny turniej rangi WTA 1000 - ta impreza odbędzie się w drugiej połowie marca.