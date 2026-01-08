0:6, 1:6 w meczu Sabalenki, będzie rewanż. Trzy tie-breaki w Brisbane

W nocy ze środy na czwartek czasu polskiego rozegrano kolejne mecze turnieju WTA 500 w Brisbane - w ćwierćfinale zameldowała się Jelena Rybakina, swoje zadanie wykonała również Aryna Sabalenka. Białorusinka broni tytułu i jest coraz bliżej tego, by powtórzyć wynik sprzed roku. Najpierw musi jednak wygrać jeszcze trzy mecze, w tym ćwierćfinałowe starcie.

Liderka rankingu WTA turniej rozpoczęła od ogrania Cristiny Bucsy, teraz rozprawiła się z Soraną Cirsteą. Kilka godzin później wyłoniono kolejną rywalkę urodzonej w Mińsku zawodniczki. Jest nią triumfatorka meczu Diany Sznajder (21. w rankingu WTA) z mistrzynią ubiegłorocznego Australian Open, Madison Keys (7. w rankingu).

Tenis, WTA Brisbane. Trzy tie-breaki w meczu Sznajder - Keys

Rosjanka i Amerykanka z racji rozstawienia walkę o tytuł w Australii rozpoczęły od drugiej rundy - Sznajder pokonała występującą od niedawna pod austriacką flagą Anastazję Potapową, Keys poradziła sobie ze swoją rodaczką, McCartney Kessler. I tak trafiły na siebie w trzeciej rundzie, to było ich trzecie spotkanie w zawodowym tourze - oba poprzednie mecze wygrała Keys.

Kibice śledzący starcie 21. i 7. zawodniczki rankingu byli świadkami zaciętego starcia. Sznajder wprawdzie jako pierwsza przełamała rywalkę i prowadziła już 4:2, ale Keys udało się wyrównać stan rywalizacji, a następnie doprowadzić do tie-breaka. W tym górą była Rosjanka.

Również druga partia zakończyła się tie-breakiem, miała zresztą podobny przebieg, bo Rosjanka znowu prowadziła już 4:2. Keys ponownie szybko odpowiedziała przełamaniem powrotnym, dalej gra toczyła się gem za gem, aż doszło do tie-breaka. W tym pierwsze dwie piłki padły łupem Sznajder, ale 21-latka z Moskwy nie była w stanie utrzymać prowadzenia. Keys wygrała cztery kolejne akcje, Sznajder z kolei wyglądała na zirytowaną i bezradną, przy stanie 4:2 zaczęła rozkładać ręce i spoglądać w kierunku swojego boksu.

Amerykanka po chwili przegrała wymianę posyłając piłkę w aut, jej rywalka zaś odegrała forhendem w siatkę. Keys miała więc wciąż dwa punkty przewagi, a po chwili pierwszą piłkę setową, której jednak nie wykorzystała. Drugą już wykorzystała przy pomocy Sznajder, która popełniła podwójny błąd serwisowy. Rosjance aż puściły nerwy, ze złości uderzyła rakietą o kort.

Wielkie emocje w meczu Diana Sznajder - Madison Keys

Trzecia odsłona boju o ćwierćfinał w Brisbane rozpoczęła się od dwóch przełamań. Mało brakowało, a od razu doszłoby do trzeciego, ale finalnie Keys wybroniła break pointa. I poszła za ciosem, przełamała Sznajder, prowadziła już 3:1. Rosjanka broni nie złożyła, w końcówce kolejnego gema zmusiła rywalkę do dojścia do siatki i błędu przy odegraniu wolejem, w taki sposód odrobiła stratę przełamania. Po tym gemie Keys ponownie poprosiła o pomoc medyczną - wcześniej fizjoterapeutka udzielała jej pomocy w przerwie między drugim a trzecim setem. Problemy zaczęła sygnalizować również Rosjanka, której doskwierał ból lewej ręki.

Keys przy stanie 4:4 rozegrała wręcz bezbłędnego gema, kapitalnie serwując, później przy podaniu Rosjanki wypracowała dwie piłki meczowe. Nie zdołała ich jednak wykorzystać, Sznajder wykorzystała swój atut, jakim jest leworęczność i posłała kilka trudnych piłek, wychodząc z opresji i broniąc podanie.

Ostatecznie, podobnie jak w dwóch wcześniejszych setach, o losach partii zdecydował tie-break. W tym górą była Keys i to ona po zwycięstwie 2:1 (6(5):7, 7:6(5), 7:6(4) zameldowała się w ćwierćfinale, w którym zagra z Aryną Sabalenką. Po raz ostatni Amerykanka mierzyła się z Białorusinką w półfinale ubiegłorocznego Indian Wells, wówczas liderka światowego rankingu zdeklasowała ją w stosunku 6:0, 6:1.

