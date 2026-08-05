0:6, 0:4 i krecz. Nie będzie hitu Sabalenka - Ostapenko. Polka w centrum wydarzeń

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Podczas losowania drabinki WTA 1000 w Toronto okazało się, że w trzeciej rundzie turnieju może dojść do powtórki konfrontacji z Wimbledonu pomiędzy Aryną Sabalenką i Jeleną Ostapenko. Aby tak się stało, obie zawodniczki potrzebowały po jednym wygranym spotkaniu w Kanadzie. Do takiej potyczki jednak nie dojdzie. Stało się to jasne już po starciu z udziałem nowej podopiecznej Piotra Sierzputowskiego. Oto co przytrafiło się Łotyszce.

Aryna Sabalenka i Jelena Ostapenko mogły się zmierzyć ze sobą w trzeciej rundzie WTA 1000 w Toronto
Aryna Sabalenka i Jelena Ostapenko mogły się zmierzyć ze sobą w trzeciej rundzie WTA 1000 w TorontoJohn MACDOUGALL / AFP / Victor Joly / Victor Joly / DPPI via AFPAFP

W minionym tygodniu zrobiło się głośno w Polsce wokół Jeleny Ostapenko. Głównie za sprawą filmiku, jaki zamieściła w swoich mediach społecznościowych. Widać było na nim Piotra Sierzputowskiego, byłego trenera Igi Świątek. Okazało się, że szkoleniowiec, który poprowadził Raszyniankę do pierwszego wielkoszlemowego tytułu podczas Roland Garros, w ostatnim czasie nawiązał współpracę z Łotyszką.

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Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Oboje ruszyli do Kanady na turniej rangi WTA 1000 w Toronto. Drabinka ułożyła się w taki sposób, że Ostapenko mogła trafić w trzeciej rundzie na Arynę Sabalenkę. W ten sposób wisiał w powietrzu potencjalny rewanż za potyczkę sprzed kilku tygodni na kortach Wimbledonu. Najpierw Jelena musiała jednak uporać się z Shuai Zhang, a Białorusinka - pokonać Moyukę Uchijimę. Jako pierwsza do akcji wkroczyła tenisistka z Rygi.

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Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

WTA Toronto: Jelena Ostapenko kontra Shuai Zhang w drugiej rundzie

Rozstawiona z "26" zawodniczka dobrze zainaugurowała pojedynek, wygrała pierwsze dwie akcje. Później 62. rakieta świata wróciła ze stanu 0-30 i objęła prowadzenie. Po zmianie stron Zhang przełamała Ostapenko i zaczęła uciekać rywalce. W czwartym gemie Chinka potrzebowała dziewięciu break pointów, by wysforować się na rezultat 4:0. Na tym nie poprzestała. Ostatecznie nie straciła ani jednego "oczka" w premierowej odsłonie, mimo że w trakcie szóstego rozdania Jelena posiadała piłkę na honorowego gema. Decydujące trzy akcje trafiły na konto Shuai.

Łotyszka wyglądała bardzo niemrawo na korcie. Bardzo szybko uciekły jej trzy gemy na starcie drugiej części spotkania. Przy stanie 6:0, 3:0 Ostapenko poprosiła o przerwę medyczną, badano jej parametry. Po kilku minutach wróciła do rywalizacji, ale nie na długo. Po tym, jak przegrała czwarte rozdanie, wymownym wzrokiem popatrzyła w stronę swojego boksu, gdzie siedział m.in. Piotr Sierzputowski. Po kolejnej przegranej akcji Jelena podjęła radykalną decyzję.

Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu w mikście postanowiła skreczować przy wyniku 6:0, 4:0 15-0 z perspektywy Zhang. Ostateczny werdykt w tej sprawie ogłosiła Polka - Adrianna Śliwińska, która sędziowała to spotkanie. Po ostatniej rozegranej wymianie Jelena długo przytulała się z Shuai. Należało więc wykluczyć przeziębienie. Kilkadziesiąt minut później pojawił się oficjalny powód rezygnacji Ostapenko. Przekazano, że chodziło o zawroty głowy. Zobaczymy czy Łotyszka będzie w stanie podjąć walkę w deblu. Razem z Su-Wei Hsieh zostały rozstawione z "5". W pierwszej rundzie mają się zmierzyć z parą Maria Sakkari/Donna Vekic.

Toronto (K)
1/32 finału
04.08.2026
21:30
Krecz
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Shuai Zhang
Shuai ZhangAL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Tenisistka z wyrazem silnych emocji na twarzy trzyma rakietę do tenisa w uniesionej dłoni podczas meczu.
Jelena OstapenkoWANG KAIYANAFP
Kobieta w sportowym stroju w intensywnych kolorach różu i pomarańczu z rozpiętym kołnierzem, z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy oraz włosami związanymi w kucyk, stoi na tle ciemnego, rozmytego tła.
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