0-5 ze Świątek, a teraz świętuje. To pewne, zarobi ponad 12 milionów złotych

Emma Raducanu, pomimo że już od dawna nie plasuje się w czołowej dziesiątce zestawienia WTA, wciąż należy do najbardziej popularnych zawodniczek świata. To efekt US Open 2021, który rozpoczął się dla Brytyjki od kwalifikacji, a zakończył końcowym zwycięstwem. Młoda sportsmenka natychmiast nawiązała wtedy mnóstwo współprac. Niektóre trwają do dziś, kilka z kolei przeszło do historii. Głośna była chociażby sprawa z 2024 roku, kiedy internet obiegły plotki o odebraniu 23-latce samochodu marki Porsche.

O gwieździe znów dziś zrobiło się gorąco z powodów pozasportowych. A wszystko za sprawą komunikatu znanej marki Uniqlo. Japoński gigant postanowił zainwestować w tenis i porozumiał się z jednokrotną triumfatorką Wielkiego Szlema. "Przedstawiamy naszą najnowszą ambasadorkę globalnej marki i najpopularniejszą brytyjską tenisistkę. Emma będzie opierała filozofię LifeWear UNIQLO, która jest zaangażowana w dążenie do doskonałości, wnosząc znaczący wkład w społeczeństwo" - czytamy w oficjalnym komunikacie na Instagramie.

Spore pieniądze dla Emmy Raducanu. Znany dziennikarz ujawnił szczegóły

W mediach społecznościowych zaprezentowano również zawodniczkę w nowym stroju. Robi on piorunujące wrażenie, tak samo zresztą jak pieniądze obiecane 23-latce. Szczegółami podzielił się Jose Moron z redakcji Punto De Break. "Brytyjka będzie otrzymywała kwotę 3,5 miliona dolarów za sezon plus dodatkowe premie uzależnione od wyników. Biorąc pod uwagę, jak ostatnio wyglądała jej sytuacja, jest to dla tenisistki bardzo lukratywna transakcja" - napisał znany dziennikarz na platformie X.

Rozwiń

Kwota robi piorunujące wrażenie. W przeliczeniu na naszą walutę mowa o aż dwunastu milionach złotych. I to za jeden sezon. Emma Raducanu wciąż ma szansę na dużo większe zarobki za sprawą dobrych wyników. Tegoroczne zmagania zaczęła całkiem przyzwoicie. Brytyjce zdarzają się gorsze spotkania, lecz dotarła ona choćby do finału turnieju WTA 250 w Klużu-Napoce.

Emma Raducanu, Paryż 2025 Matthieu Mirville/DPPI via AFP AFP

Emma Raducanu Pedro PARDO AFP

Emma Raducanu Matthieu Mirville/DPPI via AFP AFP

Kulis Wimbledonu 2025: Iga, kankan i Katarina spod Tręcina [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport