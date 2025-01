0:5, a później smutne pożegnanie. Koniec AO dla dwukrotnej mistrzyni z Melbourne

Wiktoria Azarenka wciąż jest cenioną zawodniczką w tenisowym świecie, a swoje dwa największe sukcesy odniosła właśnie w Melbourne - w 2012 i 2013 roku wygrała tu Australian Open. Mało kto jednak o tym pamięta, jej mecz z Włoszką Lucią Bronzetti został ustawiony na czwartym co do ważności obiekcie w Melbourne Park. A co gorsze dla niej, po pięciu gemach przegrywała z niżej notowaną rywalką aż 0:5. Mimo problemów zdrowotnych Włoszka wygrała 6:2, 7:6(2).