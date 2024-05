Czeszka, która jest obecnie notowana na szóstym miejscu w rankingu WTA, do turnieju przystąpiła rozstawiona z "jedynką". I już w ćwierćfinałowym starciu z Anheliną Kalininą potwierdziła, że jest światowej klasy zawodniczką. Chociaż Ukrainka już na samym początku meczu dwukrotnie przełamała Vondrousovą, to ta była w stanie odwrócić losy partii - od stanu 0:4 trzy razy odpowiedziała przełamaniem powrotnym i prowadziła już 5:4. Później wprawdzie ponownie straciła serwis, ale w końcówce ponownie była górą, ostatecznie wygrywając 7:5.

Marketa Vondrousova znowu pod ścianą. Tym razem nie wyszła z opresji

Początek drugiej partii przebiegał bardzo podobnie. Kalinina pewnie wygrała gema przy własnym podaniu, później przełamała rywalkę, a przy kolejnym serwisie obroniła aż trzy break pointy i podwyższyła prowadzenie na 3:0. Tym razem Czeszka nie zdołała już wyjść z opresji - wprawdzie raz odpowiedziała przełamaniem powrotnym, a w ostatnim gemie nawet wypracowała trzy break pointy, ale to i tak było za mało na rozpędzoną Ukrainę. Kalinina wygrała 6:3 i wyraźnie podbudowana przystąpiła do trzeciej partii.

Kalinina zresztą coraz pewniej prezentowała się na korcie, co też przekładało się na wydarzenia na korcie. Podobnie jak w dwóch poprzednich setach, również na początku trzeciego Czeszka wyglądała z kolei na pogubioną. A gdy popełniła jedenasty w meczu podwójny błąd serwisowy , na tablicy wyników pojawił się rezultat 3:0 dla rywalki.

Ukrainka dalej dominowała, chociaż momentami grała zbyt nerwowo. Tak było w czwartym gemie, kiedy kilkukrotnie chciała za szybko skończyć akcję, co skutkowało niedokładnymi zagraniami. To była woda na młyn Vondrousovej, która wykorzystała proste błędy rywalki i ją przełamała. A później poszła za ciosem i obroniła serwis, doprowadzając do stanu 2:3.