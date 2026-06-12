Zeynep Sonmez - Magda Linette w 1/4 finału WTA Den Bosch

Hertogenbosch (K)
Ćwierćfinały
12.06.2026
13:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 13:00

Magda Linette bardzo dobrze spisuje się w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w holenderskim Den Bosch. Poznanianka pokonała Kimberly Birrell i Mię Mohankovą. Teraz przed nią mecz o półfinał, w której jej rywalką będzie Zeynep Sonmez. Turczynka to 67. rakieta świata, która w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała Katię Volynets i Anastasiję Potapową. Kto wygra polsko - tureckie starcie i awansuje do półfinału? Zapraszamy na relację na żywo.
Tenisistka w żółtym stroju sportowym podnosi rękę w geście pozdrowienia lub podziękowania, trzymając rakietę tenisową; na głowie opaska, w tle rozmazane logo sponsora.
Magda Linette walczy o półfinał w Den BoschMartin KeepAFP