Zeynep Sonmez - Magda Linette w 1/4 finału WTA Den Bosch

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 13:00
Magda Linette bardzo dobrze spisuje się w turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w holenderskim Den Bosch. Poznanianka pokonała Kimberly Birrell i Mię Mohankovą. Teraz przed nią mecz o półfinał, w której jej rywalką będzie Zeynep Sonmez. Turczynka to 67. rakieta świata, która w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała Katię Volynets i Anastasiję Potapową. Kto wygra polsko - tureckie starcie i awansuje do półfinału? Zapraszamy na relację na żywo.