Świątek/Hurkacz - Siegemund/Zverev w United Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 05 stycznia 2026 godz. 10:30Na zakończenie spotkania Polska - Niemcy w United Cup zobaczymy emocjonujący mecz miksta - Iga Świątek i Hubert Hurkacz zmierzą się z Laurą Siegemund i Alexandrem Zverevem. To starcie dwóch czołowych ekip światowego tenisa - Polacy po raz kolejny walczą o dobre wyniki w drużynowym turnieju, a Niemcy z Zverevem, który ma za sobą tytuł z United Cup i doświadczenie w mikście, będą groźnym rywalem. Mecz zaplanowano jako trzecią odsłonę rywalizacji, po singlach Hurkacza z Zverevem i Świątek z Evą Lys. Zapraszamy na relację na żywo.