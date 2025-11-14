Rumunia - Nowa Zelandia w Billie Jean King Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 15 listopada 2025 godz. 15:00W sobotę, 15 listopada zostanie rozegranie drugie spotkanie w ramach turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznej edycji Billie Jean King Cup. W Arenie Gorzów dojdzie do starcia Rumunii z reprezentacją Nowej Zelandii, która w piątkowy wieczór uległa "Biało-Czerwonym" 0-3. Dla ekipy z Oceanii, która przyleciała do Polski w eksperymentalnym składzie, będzie to ostatnia okazja, by mieć, choćby iluzoryczne, szanse na awans. Zapraszamy na relację na żywo.