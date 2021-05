Rywal naszego tenisisty to jedna z wielkich nadziei Francuzów. Dostał od organizatorów "Dziką Kartę" i zadebiutuje w turnieju Wielkiego Szlema

na 126. pozycji światowej listy rankingowej, podczas, gdy jego dzisiejszy rywal jest dopiero 451. Będzie to ich pierwsze spotkanie i wydaje się, że Polak nie powinien mieć kłopotów z pokonaniem Cazaux, choć lekceważenie młodego Francuza może się źle skończyć

Do tej pory 25-latek z Piotrkowa tylko w US Open zdołał przejść I rundę. Miejmy nadzieję, że dziś tak nienajlepsza statystyka w końcu ulegnie zmianie.

Obaj zawodnicy są już na korcie. Trwa rozgrzewka i za moment powinno rozpocząć się to spotkanie. Po wczorajszym, dramatycznym meczu Huberta Hurkacza, który prowadził już 2:0, by ostatecznie przegrać w pięciu setach, liczymy, że drugi z "Biało-Czerwonych" zaprezentuje się we Francji znacznie lepiej