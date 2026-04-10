Polska - Ukraina w Billie Jean King. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 kwietnia 2026 godz. 12:00
obotnie zmagania w ramach meczu Polska – Ukraina zapowiadają się niezwykle emocjonująco, a rywalizację o godzinie 12:00 otworzy pojedynek deblowy z udziałem Mai Chwalińskiej i Katarzyny Kawy przeciwko siostrom Kiczenok. Jeśli po trzech spotkaniach wynik pozostanie nierozstrzygnięty, na korcie dojdzie do hitowego starcia liderek obu reprezentacji – Magdy Linette oraz Eliny Switoliny. W przypadku remisu 2:2 o losach awansu zadecyduje piąty mecz, w którym wstępnie nominowane są Katarzyna Kawa i Marta Kostiuk. Kapitanowie Dawid Celt oraz Ilja Marczenko zachowują jednak prawo do zmian, mając w obwodzie takie zawodniczki jak Linda Klimovicová czy Oleksandra Olijnikowa.