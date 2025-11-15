Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 16 listopada 2025 godz. 15:00W niedzielę, 16 listopada w Arenie Gorzów dojdzie do starcia reprezentacji Polski z Rumunią w turnieju kwalifikacyjnym do przyszłorocznej edycji Billie Jean King Cup. Polki poprowadzi m.in. Iga Świątek. Oprócz niej w kadrze znalazły się: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. Polki w piątek pewnie 3-0 pokonały Nową Zelandię. Dzień później takim samym rezultatem Rumunki ograły ekipę z Oceanii. Tym samym niedzielne starcie zadecyduje, która z drużyn awansuje. Zapraszamy na relację na żywo.